Tandläkare, Angered
Västra Götalandsregionen / Tandläkarjobb / Göteborg Visa alla tandläkarjobb i Göteborg
2026-01-14
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Om jobbet
Hos oss träffar du patienter med olika vårdbehov och i alla åldrar.
Du får därför användning av hela din kompetens samtidigt som tjänsten också ställer krav på både kreativitet, empati och servicekänsla.
Du har egna patienter och är med och tar hand om klinikens akutpatienter. Det är barn och vuxna i alla åldrarPubliceringsdatum2026-01-14Om företaget
Vi arbetar i en positiv anda där teamarbete och utveckling av verksamheten är naturliga inslag. Vi tycker det är spännande med utmaningar och nytänkande och strävar efter att engagera alla medarbetare i klinikens utvecklingsarbete.
Folktandvården Angered har 14 behandlingsrum och vi är sammanlagt 44 medarbetare. Folktandvården Angered är en av Folktandvårdens VFU-kliniker och tar emot studenter som går sista terminen på tandläkar- och tandhygienistutbildningarna vid Göteborgs universitet. Handledning/assistans av VFU-tandläkare kan delvis vara en krydda i din tjänst.
Om dig
Du är legitimerad tandläkare, har god odontologisk kompetens och intresse för både barntandvård och vuxentandvård. Du är speciellt erfaren inom kirurgi och kan och vill handleda mindre erfarna kollegor när det skall opereras. Du har god erfarenhet av att arbeta i Nordost eller motsvarande område. Du har kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift.
På Folktandvården ser vi samarbete som vår styrka och det är därför viktigt att vi kan arbeta bra tillsammans. Dina personliga egenskaper är viktiga och att kunna relatera till andra människor på ett lyhört sätt värderas högt. Om stressade situationer skulle uppstå är det viktigt att kunna ge stabilt intryck och också kunna organisera och prioritera arbetet på ett klokt och effektivt sätt. I det dagliga arbetet är du självgående och tar ansvar för din uppgift så att vi tillsammans kan lösa utmaningar och vara trygga tillsammans för de vi är till för. Erfarenhet av att jobba i utsatta områden är meriterande.
Om rekryteringsprocessen
När din ansökan kommit in till oss blir du i första hand kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju, gäller ej internt sökande. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken.
Om du har utbildning/examen från ett annat EU/EES-land än Sverige och saknar referenser kan det bli aktuellt med kompletterande teoretiska och kliniska arbetsprover som en del av rekryteringsprocessen.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
