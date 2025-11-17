Tandläkare
Folktandvården Östhammar
Nu söker vi dig som är tandläkare och vill jobba hos oss på Folktandvården i Östhammar. Här blir du en del av ett erfaret team som brinner för tandvård och mötet med patienter. Kliniken ligger i centrala Östhammar med goda bussförbindelser till Uppsala och endast 1 timmes resväg till Norrtälje. Här har närhet till allt, förskolor, skolor, affärer, mycket vacker natur kring hav och skärgård samt ett rikt friluftsliv.
Vår verksamhet och Ditt uppdrag
På kliniken finns en bred kompetens med mycket erfarenhet, vi är en modernt utrustad klinik och jobbar med bland annat scanner för digitala avtryck, intraoral kamera på kliniken.
Som anställd tandläkare i Östhammar omfattas du av ett förmånligt ortstillägg. Ortstillägget är på 6000 kronor per månad för dig som har 1 års erfarenhet och 3000 kronor per månad för dig som arbetar ditt första år inom yrket. Kliniken har ett stort och brett patientunderlag och utrustad med OPG. Vi har sex behandlingsrum i fräscha, moderna lokaler. Vi värnar om en bra arbetsmiljö och har flera forum för dialog, samarbeten, nätverk och utveckling - både på kliniken och inom Folktandvården.
Utöver tandläkarexamen och rätt att utöva yrket i Sverige ser vi att du är engagerad i ditt arbete och arbetar med hög kvalitet i bemötande och vård samt har god förmåga att kommunicera med patienter och arbetskamrater. Det är viktigt att du är positiv, flexibel, noggrann och arbetar kvalitetsmedvetet med en hög servicenivå med patienten i fokus. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Oavsett tidigare yrkeserfarenhet kommer du som ny tandläkare på vår klinik finna goda utvecklingsmöjligheter. Du kommer få möjligheter att bredda din kompetens som allmäntandläkare tillsammans med erfarna kollegor på kliniken, fördjupa dig inom ett specifikt område genom auskultation och externa/interna kurser, eller kunna nischutbilda dig om detta är aktuellt. Är du nyutexaminerad får du en erfaren handledare samt deltar i vårt introduktionsprogram för nyutexaminerade tandhygienister och tandläkare, adeptprogrammet.
Vi efterfrågar följande kompetenser hos dig som söker:
För att söka denna tjänst ska du ha genomfört tandläkarutbildning samt fått legitimation från Socialstyrelsen. Vi välkomnar både dig med mångårig erfarenhet av tandläkaryrket och dig som är i början av din tandläkarkarriär.
Din kompetens
Kvalitetsmedveten - Du är noggrann och strävar efter att uppfylla mål och kvalitetsstandard.
Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Helhetssyn - Du ser helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100% eller sysselsättningsgrad enligt överenskommelser. Har du en kollega inom yrket du sammarbetarbetar bra med eller någon du delar livspusslet med i samma yrkeskategori är vi öppna för dialog om att anställa er båda. Möjlighet finns att få hjälp med personalbostad.
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Folktandvården erbjuder årligen ett gediget kursprogram. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet. I vårt kollektivavtal ingår bland annat
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten, välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Anastasia Jensen, 0722044279
Arbetsledare Susanne Berglund Pettersson 017388260
För UTTF tandläkare Isabel Brundin 0705081310
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi kommer att intervjua löpande under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är 7 december 2025. Tillträde sker enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa växeln 018-611 00 00 och be om att få komma i kontakt med HR-specialist säkerhet så kommer du bli guidad vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka genom att fylla i ansökningsformuläret.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
