Tandhygienist Mobila Verksamhet
AMA Dental AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2025-11-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AMA Dental AB i Stockholm
, Järfälla
, Haninge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en verksamhet där ditt arbete verkligen gör skillnad
Hos AMA Dental AB tar vi tandvården till människor som inte själva kan ta sig till en klinik, och vi gör det med omtanke, professionalism och stolthet.
Nu söker vi en tandhygienist som vill ha en central roll i vårt team för mobil tandvård.Publiceringsdatum2025-11-19Om tjänsten
Som tandhygienist inom vår mobila verksamhet möter du patienter där de befinner sig. Det kan vara på äldreboenden, i ordinärt boende eller i andra vårdmiljöer där tillgänglig tandvård är avgörande för livskvaliteten.
I din roll ingår bland annat:
Förebyggande och hälsofrämjande tandvård
Basundersökningar och uppföljningar
Behandlingar inom ditt kompetensområde
Akuta insatser när det behövs
Råd och stöd till omsorgspersonal kring daglig munvård
Du arbetar både självständigt och i team med tandläkare, tandsköterskor och övriga kollegor. Teamtandvård är en viktig del av vårt arbetssätt, vilket ger dig möjlighet att arbeta på toppen av din kompetens med variation, stöd och kunskapsutbyte.
Vem är du
Vi söker dig som
Är legitimerad tandhygienist i Sverige
Har goda kunskaper i svenska motsvarande gymnasienivå eller nivå C1
Har grundläggande datavana och gärna erfarenhet av journalsystem
Är trygg i din yrkesroll och håller hög kvalitet i ditt odontologiska arbete
Har lätt för att skapa förtroende och bemöter patienter och personal med respekt och värme
Vi använder journalsystemet Muntra och erbjuder introduktion och utbildning vid behov.
Personliga egenskaper är viktiga. Mobil tandvård kräver flexibilitet, empati, ansvarstagande och ett professionellt bemötande i alla situationer.
Varför AMA Dental
Hos oss får du
Ett arbete där du konkret förbättrar människors livskvalitet
Möjlighet att påverka och utveckla den mobila verksamheten
Stöd av ett engagerat och erfaret team
Möjlighet till kompetensutveckling och eget inflytande
Om anställningen
Tjänsten är på deltid, omfattning cirka tre till fem dagar per vecka.
Tillträde enligt överenskommelse.
Utgångspunkt Stockholm med omnejd.Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till jobb@ama-dental.se
Skriv gärna Tandhygienist mobil tandvård i ämnesraden.
Vi går igenom ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: jobb@ama-dental.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AMA Dental AB
(org.nr 559198-3845), https://www.ama-dental.se/mobil-tandvard.html
Skarabacken 11 (visa karta
)
121 48 JOHANNESHOV Jobbnummer
9613365