Tandhygienist
2026-04-28
Folktandvården Bålsta
Uppsala län är ett av Sveriges snabbast växande län med goda kommunikationer och närhet till Arlanda. Folktandvården har ca 550 anställda på 25 kliniker med tillgång till alla specialiteter. För att ge våra patienter de bästa förutsättningar för en god tandhälsa satsar vi mycket på Frisktandvård. Vi eftersträvar mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar vår verksamhet.
Vår verksamhet
Vår fina klinik ligger söder om Uppsala och gränsar till Stockholms Län. Bålsta är centralorten i Håbo som är en barnvänlig och trivsam kommun med mycket bra tåg- och bussförbindelser mot hela Mälardalen. På kliniken arbetar 25 engagerade och kompetenta medarbetare i trivsamma lokaler. Tillsammans arbetar vi för ett gott arbetsklimat och en god arbetsmiljö där alla medarbetare erbjudas möjlighet att trivas och utvecklas.
Ditt uppdrag
Hos oss erbjuder vi ett varierande och utvecklande arbete av både barn och vuxna, bra arbetskamrater och möjlighet till långsiktig utveckling. På kliniken finns en bred och stor kompetens. Folktandvården erbjuder ett gediget kursprogram varje år då kompetensutveckling är viktigt för oss. Förutom sedvanligt tandhygienistarbete med hälsofrämjande och förebyggande arbete, sjukdomsbehandling samt undersökningar av barn och vuxna kan även basprofylax i skolor och profylax på äldreboenden ingå.
För dig som är nyexaminerad tandhygienist finns erfarna kollegor på kliniken och du kommer att få handledning samt delta i Adeptprogrammet, vårt introduktionsprogram för dig som är nyutexaminerad tandhygienist eller tandläkare.
Är du den vi söker?
För att söka denna tjänst ska du ha genomfört tandhygienistutbildning samt fått legitimation från Socialstyrelsen. Det är meriterande om du har tidigare yrkeserfarenhet som tandhygienist eller arbetslivserfarenhet inom tandvård, vård och omsorg eller från serviceyrken.
Vi efterfrågar följande kompetenser hos dig som söker:
• Strukturerad - Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt inom uppsatta tidsramar.
• Samarbetsorienterad - Du arbetar bra med andra människor, har ett positivt förhållningssätt till dina arbetsuppgifter, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Stabil - hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar
• Resultatorienterad - sätter upp mål för sig själv och arbetar ambitiöst för att nå dessa mål, gör det som krävs för ett gott resultat.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjudet också ett skobidrag på 400 kr. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
I vårt kollektivavtal ingår bland annat
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Jenny Boquist, 0764-963514
Arbetsledare Linda Dahlström 072-1485491
Kontaktperson SRAT: Carina Nilsson, 076 765 23 08
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan senast 31 maj. Vi kommer att genomföra intervjuer löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
