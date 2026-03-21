Tandhygienist
2026-03-21
Tandhygienist till T4 ConfiDent - Hässleholm
Vi söker en legitimerad tandhygienist som vill arbeta i en modern klinik med höga ambitioner, avancerad tandvård och ett starkt fokus på kvalitet. Vår klinik är Sveriges Center of Excellence for Nobel Biocare och vi har blivit utsedda till Gasell företag av Dagens industri. Här finns det utvecklingsmöjligheter för dig som är ambitiös.
Hos oss blir du en viktig del av ett erfaret team där kompetens, effektivitet och patientupplevelse står i centrum.
Om rollen
Arbetet omfattar:
Revisions- och saneringsundersökningar
Parodontal behandling
Förebyggande tandvård
Steril arbete
Du arbetar med patienter i alla åldrar och har ett tydligt ansvar för att planera och optimera din egen tidbok samt bidra till ett strukturerat och effektivt kliniskt flöde, inklusive sterilarbete.
Om kliniken
T4 ConfiDent är en etablerad klinik i Hässleholm med:
5 behandlingsrum (2 till under konstruktion)
Erfaret team av tandläkare och tandhygienist
Eget in-house lab
Fokus på avancerad tandvård: implantat, kirurgi och protetik
Vi arbetar digitalt och strävar efter högsta kvalitet i både behandling och patientupplevelse.
Vi söker dig som
Är legitimerad tandhygienist
Är självgående, noggrann och ansvarstagande
Har ett professionellt och tryggt patientbemötande
Trivs i ett team med högt tempo och tydliga mål
Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Erfarenhet av OPUS är meriterande.
Anställningsvillkor diskuteras på intervjun. Publiceringsdatum2026-03-21
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan.
Irrelavanta ansökningar kommer inte att besvaras.
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
E-post: admin@t4confident.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CV och personligt brev".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare T4 Familjetandvård AB
(org.nr 556785-2529)
Löjtnant Granlunds Väg 2 (visa karta
)
281 52 HÄSSLEHOLM
9811726