Svea Tandklinik ligger intill Odenplan i moderna lokaler på gatuplan. Vi är inriktade på avancerad tandvård främst inom området tandimplantat och protetik, men även ortodonti. Vi får ofta remitterade patienter till oss och det förväntas att vi håller en hög nivå både kunskapsmässigt och hantverksmässigt. "Omöjliga fall" är inte alltid omöjliga hos oss.
Vi som arbetar här är en grupp personer som fungerar bra ihop och en del har varit här lång tid, andra kortare. Vi vill att det ska vara enkelt att komma in i klinikens funktion och tempo och gillar att man tar egna initiativ.
Du bör vara trygg i din yrkesroll som tandhygienist då arbetet kräver självständighet och att du har förmågan att fatta egna beslut. Du tycker det är stimulerande att jobba med olika patientgrupper. För att trivas i rollen som tandhygienist hos oss är viktigt att du är självständig och har en bred social förmåga där du utmärker dig genom din förmåga för att skapa, upprätthålla och bibehålla goda relationer. Det är viktigt att du följer och tror på våra värderingar.
Vi söker nu en tandhygienist till vårt team i centrala Stockholm. Som tandhygienist hos oss på Svea Tandklinik arbetar du i ljusa och fräscha lokaler. Arbetsuppgifterna utgörs av nödvändig och förebyggande tandvård. Du kan även få administrativa arbetsuppgifter ifall det önskas som avlastning.
Som tandhygienist hos oss ingår du i ett välfungerande team och du arbetar tillsammans med tandläkare, tandhygienist, tandsköterska samt administrativ personal. Som anställd på Svea Tandklinik har du möjlighet att göra verklig skillnad för dina patienter samtidigt som du har flexibilitet i arbetet och kan styra över din arbetsdag.
