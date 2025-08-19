Tandhygienist
Taavo Tandvård är en modern och patientfokuserad klinik med stort hjärta och hög kvalitet i fokus. Vi erbjuder allmäntandvård för vuxna i en varm och personlig miljö.
Din roll hos oss
Som tandhygienist hos Taavo Tandvård spelar du en viktig roll i att främja våra patienters munhälsa. Du arbetar självständigt med undersökningar, förebyggande behandlingar och information till patienter, samtidigt som du är en viktig del av vårt team.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Undersökningar och diagnostik av munhälsa
Depuration och behandling av parodontal sjukdom
Patientutbildning och rådgivning
Samarbete med tandläkare och tandsköterskor
Vi söker dig som är
Legitimerad tandhygienist
Serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande
Bra på att skapa trygghet och bygga relationer med patienter
Van att arbeta självständigt såväl som i team.
Vi erbjuder
En trivsam arbetsmiljö med kompetenta och stöttande kollegor
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Kompetensutveckling och fortbildning
Hel-eller deltidsarbete
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: lisa@taavotandvard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Taavo Tandvård AB
(org.nr 559092-5458)
Hantverkargatan 1A (visa karta
)
952 34 KALIX Kontakt
Lisa Taavo lisa@taavotandvard.se Jobbnummer
