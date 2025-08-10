Tandhygienist
Upplands Tandvård AB / Tandsköterskejobb / Östhammar Visa alla tandsköterskejobb i Östhammar
2025-08-10
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands Tandvård AB i Östhammar
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi söker nu en tandhygienist som vill bli en del av teamet.Publiceringsdatum2025-08-10Om företaget
Vi är en privat tandvårdspraktik, belägna centralt i vackra Östhammar, nära Östhammarsfjärden. Vi håller till i fräscha lokaler och använder det senaste inom tekniken. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi strävar efter att kunna ge våra patienter trygghet och hög kvalité när de kommer till oss. Här jobbar professionell personal med många års erfarenhet inom yrket och som älskar det de gör.
Vi utför all slags bastandvård, oralkirurgi, implantat, fasader m.m. och om behovet kräver det har vi ett nära samarbete med framstående specialister för att patienterna ska få den bästa möjliga behandlingen. Vi har patienter i alla åldrar.Om tjänsten
Du är en legitimerad tandhygienist med engagemang, intresse för kvalitetsinriktad tandvård samt god social förmåga. Som tandhygienist har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård. Du utför undersökningar och diagnostik inom tandhygienistens ansvarsområden, arbetar hälsofrämjande och motiverar till egenvård och goda vanor.
Du trivs med att arbeta i team och skapa goda relationer. Du möter alla människor med förståelse, respekt och omtanke och har en god servicekänsla. Du uppskattar ett varierat arbete där du får ta ansvar och egna initiativ. Du har goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.
Omfattning:
Heltid eller enligt överenskommelse
Tillträde:
Enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan därför komma att tillsättas tidigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: jobb@upplandstandvard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Tandvård AB
(org.nr 556968-4912)
Drottninggatan 13 (visa karta
)
742 31 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Upplands Tandvård-Östhammar Jobbnummer
9451516