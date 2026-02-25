Tandhygienist - Borås
2026-02-25
Tandhygienist sökes till vår tandvårdsklinik
Vi söker nu en engagerad och positiv tandhygienist som vill bli en del av vårt team!
Hos oss möts du av ett glatt och sammansvetsat team där samarbete, trivsel och kvalitet står i fokus. Vi erbjuder en trevlig och trygg arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Utföra undersökningar och förebyggande tandvård
Parodontal behandling och uppföljning
Patientinformation och munhälsorådgivning
Självständigt patientarbete
Administrativa uppgifter
Övriga sedvanliga arbetsuppgifter för tandhygienist
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandhygienist
Är serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande
Har god samarbetsförmåga och ett positivt bemötande
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön och förmåner
35 timmars arbetsvecka med lön motsvarande heltid
Lediga klämdagar
En trivsam arbetsmiljö
Ett härligt team med högt i tak
Möjlighet till utveckling och fortbildning
Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
