Talent Acquisition Consultant - tech
We are currently looking for a senior Talent Acquisition Consultant to support a fast-growing gaming company during a high-volume and fast-paced recruitment period. This is a consultancy assignment via Jurek with an immediate start, expected to last approximately 3-4 months.
In this role, you will play a key part in driving end-to-end recruitment processes, with a strong focus on technical roles. You will work closely with hiring managers and key stakeholders, acting as a trusted recruitment partner in a dynamic and ever-changing environment.
Your responsibilities
Manage end-to-end recruitment processes, primarily within tech and engineering
Work closely with hiring managers and stakeholders to understand needs and priorities
Provide market insights and recruitment advisory support
Ensure a smooth and professional candidate experience
Quickly adapt to new systems, processes, and organizational cultures
Your background
Senior-level experience within Talent Acquisition or recruitment
Proven experience recruiting tech profiles
Ability to ramp up quickly and deliver results in new environments
Strong stakeholder management skills and experience working closely with leaders
Experience from the gaming industry is highly meritorious
More details
The assignment is a full-time consultancy position via Jurek, starting immediately, and will run for approximately 3-4 months. During this period, you will support the organization in a particularly busy recruitment phase with a strong emphasis on technical hiring.
If you have any questions about the assignment, you are welcome to reach out to the responsible Consultant Managers Evelina Thimper evelina.thimper@jurek.se
or Hedda Grenlöv hedda.grenlov@jurek.se
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning och hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Law, Banking & Insurance and Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Som kandidat får du tillgång till både fasta tjänster och konsultuppdrag samt en professionell och transparent process. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet - för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater.
Sista dag att ansöka är 2026-10-24
Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
https://jobb.jurek.se
Biblioteksgatan 11 (visa karta
)
111 46 STOCKHOLM
