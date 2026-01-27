Tågvärd till SJ Stockholm
Vill du jobba i en spännande bransch och uppskattar när ingen dag är den andra lik? Trivs du i mötet med nya människor och vill leverera högklassig service? Då är rollen som tågvärd perfekt för dig! Vi söker dig som vill skapa en trygg och minnesvärd resa för våra kunder. Som tågvärd får du möjlighet att ge service i världsklass, samtidigt som du är avgörande för säkerheten ombord. Vill du följa med på vår resa och även utforska nya platser runt om i landet? Varmt välkommen in med din ansökan!
Din kommande roll Som tågvärd hos SJ har du en viktig roll i att ge resenärerna en bekväm, säker och trevlig resa. Du fungerar som resenärernas första kontakt och du är en viktig ambassadör ombord på tågen. Rollen innebär:
Leverera service i världsklass till våra resenärer för att skapa en härlig reseupplevelse ombord på våra tåg
Trafiksäkerhetsansvar för resenärer både ombord och vid på-och avstigning
Ha hand om försäljningen i bistron och på vissa tåg servering i 1:a klass
Visera biljetter och vara behjälplig vid anslutningar
Besvara frågor och ge tydlig information till resenärerna både vid direktkontakt och via högtalarutrop
Arbetet som tågvärd hos SJ innebär en spännande och varierande arbetsdag och du får möjligheten att möta hundratals människor varje dag. Du samarbetar med övrig personal ombord och tillsammans med engagerade kollegor skapar du ett större värde för våra resenärer. Du kommer att ingå i enheten Service och du har tusen kollegor runt om i landet. Vår verksamhet är öppen alla dagar om året, det innebär att arbetet som tågvärd inkluderar skifttjänstgöring och helgarbete samt övernattning på annan ort. Arbetstiderna kan ligga utanför kollektivtrafikens tidtabell och du behöver ha möjlighet att ta dig till arbetet oavsett tid på dygnet
Förväntningar på den vi söker Du är trygg i att fatta egna beslut och ta ansvar i snabbt föränderliga situationer som kräver snabb anpassning. När oväntade händelser uppstår är det viktigt att kunna arbeta tätt ihop med kollegor och kommunicera effektivt för att lösa situationer. Din förmåga att vara en lagspelare gör dig till en ovärderlig del av teamet. Vi ser gärna att du har minst 3 års arbetslivserfarenhet sedan tidigare, gärna inom servicebranschen. Du är en person som har ett starkt säkerhetsfokus, är lösningsorienterad och har lätt för att bemöta människor. I rollen som tågvärd måste du vara punktlig och kunna ta dig till och från din stationeringsort på egen hand även när kollektivtrafiken inte är igång.
Vi söker dig som:
Är minst 20 år vid anställningsstart, detta då du ska kunna hantera alkohol i Bistroserveringen ombord på tågen (alkohollagen kap 8, 18§)
Har en fullständig gymnasieutbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Är teknikintresserad och har erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg
Talar och skriver svenska flytande samt har goda kunskaper i engelska. Det är meriterande om du behärskar ytterligare språk
Uppfyller EU:s hälsokrav för järnvägspersonal, vilket är en förutsättning för att du ska kunna arbeta i denna säkerhetskritiska roll. Viktigt att du läser igenom vad det innebär: Hälsokrav för personal med säkerhetskritiska uppgifter.
Ett tekniskt intresse och erfarenhet av digitala verktyg är viktiga, eftersom en stor del av ditt dagliga arbete sker via tekniska system ombord på tåget.
Utbildning för framgång - Din väg till en säker start
Din karriär hos oss börjar med en betald utbildning på heltid som pågår under ca 10 veckor. Läs mer om vad utbildningen innehåller på vår FAQ. Utbildningen startar den 9 april år 2026. Under utbildningen får du lära dig allt från att hantera oförutsedda situationer till att erbjuda utmärkt service och förstå de tekniska aspekterna ombord på tåget. Du kommer att få djupgående kunskaper om de lagar och regler som styr järnvägsbranschen och din kommande roll hos oss. Efter avslutad heltidsutbildning kommer du att bli anställd på timanställning efter behov som uppgår till ungefär 20%, med möjlighet till högre sysselsättning under sommarperioden.
Ansökan och information Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. När du ansöker får du besvara ett antal frågor, läs dem noggrant och besvara dem sanningsenligt. Bifoga ditt CV och gymnasieintyg i din ansökan senast den 16 februari 2026. För mer information om rekryteringsprocessen och tjänsten, besök vår FAQ . Besvaras inte dina frågor där, vänligen kontakta Jefferson Wells (en del av Manpower Group) på sj@manpower.se
eller meddelandefunktionen i Teamtailor.
Detta är en timanställning, där du arbetar vid behov, vilket gör tjänsten perfekt som extra jobb vid sidan av en deltidsanställning eller om du planerar att börja studera till hösten. Tjänstgöringsgraden uppgår till ca 20% och kommer vara förlagd främst varannan helg, med möjlighet till högre sysselsättningsgrad under sommarperioden.
Om du inte mottar ett bekräftelsemail efter att du skickat in din ansökan, kontrollera gärna din skräppost. Du kan också lägga till Teamtailor som godkänd avsändare i din e-post för att undvika tekniska problem.
Rekryteringsprocessen I rekryteringsprocessen använder vi oss av arbetspsykologiska tester som en del av urvalet eftersom de ger oss möjligheten att bedöma kandidaterna i processen objektivt. Alla kandidater får samma chans att visa sin potential i det första steget av rekryteringsprocessen, vilket är viktigt för att hålla rekryteringsprocessen fri från diskriminering. Vidare i processen genomför vi även en CV-granskning, bakgrundskontroll, referenstagning, kompetensbaserad intervju och ett hälso- och drogtest för att slutligen kunna göra en samlad bedömning.
