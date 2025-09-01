Tåg svarvare till SJ
2025-09-01
Vill du arbeta med teknik och bidra till ett trafiksäkert resande? SJ Underhåll söker svarvare som vill vara med och säkerställa att våra tåg håller hög kvalitet. Anställningen inleds med teoretisk och praktisk betald grundutbildning inom svarv, anpassad efter din kompetensnivå.
Din kommande roll
Som svarvare på SJ arbetar du med att svarva och underhålla hjulpar till våra tåg - en avgörande funktion för att bidra med trafiksäkert resande för resenärer. Du blir en del av ett team som ansvarar för att våra fordon håller högteknisk standard och uppfyller säkerhetskraven, i en säkerhetsklassade tjänst.
Du kommer att arbeta med:
Svarvning av hjulpar på spårtrafikbundna fordon och vagnar
Mätning och dokumentation av hjulprofiler och slitage
Demontering och montering av hjulpar i samband med byte eller reparation
Felsökning och reparation av svarvmaskiner och kringutrustning
Rutinunderhåll av maskiner: smörjning, rengöring och kontroll av verktyg/verkstaden
Du ingår i division Fordon på SJ, som ansvarar för fordonsflottans livscykel och säkerställer att hela, rena och säkra tåg levereras i rätt tid. Du blir en del av SJs underhållsverksamhet inom division Fordon, en verksamhet som pågår dygnet runt - vilket innebär skiftarbete.
Förväntningar på den vi söker
Vi söker dig som har ett stort intresse för mekanik och maskinbearbetning. Du är noggrann, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har förmåga att planera ditt arbete, följa instruktioner och dokumentera avvikelser.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av verkstadsarbete, gärna med svarvning eller liknande maskinbearbetning
God förståelse för ritningar och mätteknik
Svenska i tal och skrift
Viss datorvana
Meriterande:
Utbildning inom svarv eller verkstadsteknik
Erfarenhet av arbete med hjulpar eller tunga fordon
Truck- och traverskort
Ansökan och information
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 21 september. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta kontaktperson Madonna Reinel, Madonna.Reinel@sj.se
.
SJ utför bakgrundskontroller som ett obligatoriskt steg om man går vidare i rekryteringsprocessen.
SJ tillämpar också, i enlighet med Transportsstyrelsens riktlinjer, slumpmässiga alkohol-och drogtester.
Genomgå hälsoundersökning med godkänt resultat som ett obligatoriskt moment om man går vidare i rekryteringsprocessen.
