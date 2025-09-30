Systemutvecklare Till Afry I Trollhättan
2025-09-30
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi är hängivna experter inom digitalisering, infrastruktur, industri och energi som skapar hållbara lösningar för kommande generationer. Tillsammans accelererar vi omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vill du arbeta med andra duktiga kollegor som är lika tekniskt intresserade som du? Hos AFRY i Trollhättan får du möjlighet att arbeta på ett företag som sätter sina anställda först och som alltid strävar efter att ligga i framkant när det kommer till teknisk innovation med hållbarhet i fokus. På kontoret på Innovatum jobbar över 200 tekniskt kunniga personer som blir dina kollegor.Publiceringsdatum2025-09-30Beskrivning av jobbet
Är du en driven och erfaren systemutvecklare som trivs med variation, utmaningar och konsultrollen? Hos oss AFRY Digital Services erbjuder vi dig möjligheten att arbeta med spännande projekt som matchar din kompetens och dina intressen. Vi tror på att de bästa resultaten skapas när du får göra det du brinner för och är bäst på.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har 5 års erfarenhet av programmeringsspråk som .NET/C#, Java eller liknande.
Har erfarenhet av molntjänster som AWS eller Azure
Är bekant med tekniker som .NET Framework, .NET Core, Spring Framework, Microservices, REST API:er, databaser (SQL/NoSQL), Git mfl.
Behärskar svenska och engelska på professionell nivå, både muntligt och skriftligt.
Har en relevant akademisk utbildning
Ett önskemål är att du bor i Trestad eller i närheten av kontoret i Trollhättan.
Ytterligare information
AFRY Digital Services erbjuder dig:
En arbetsmiljö som sätter trivsel och personlig utveckling i fokus.
Konkurrenskraftiga villkor och förmåner.
Tillgång till ett brett nätverk av kompetenta kollegor, både i Sverige och internationellt.
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdatum: 1 okt
Har du några frågor om tjänsten eller AFRY? Varmt välkommen att kontakta oss!
Rekryterande chef
Annica Magnusson - annica.magnusson@afry.com
Vi ber er respektera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF4349Z".
Detta är ett heltidsjobb.
Afry AB (org.nr 556120-6474)
Afry Jobbnummer
9533481