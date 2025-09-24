Systemutvecklare ServiceNow GRC (Governance Risk Compliance)
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Du kommer att ingå i vår centrala ServiceNow-grupp, där ditt fokus på GRC-projekt gör dig till ett värdefullt tillskott. Vi befinner oss i en spännande och snabbväxande fas, där vi förutom nyutveckling också arbetar med att underhålla och förädla befintliga lösningar.
Våra verksamhetsnära projekt ger unika möjligheter att bidra till verklig affärsnytta. Därför är det viktigt att du, förutom att vara en skicklig utvecklare, också är duktig på att förstå verksamhetens behov och skapa välanpassade lösningar. Du behöver vara lika intresserad av att lyssna på och kommunicera med verksamheten som av att arbeta självständigt som utvecklare.
Resor kan tillkomma i tjänsten, främst till våra andra kontor runt om i landet. Det finns möjligheter att arbeta remote i viss utsträckning, och detaljerna kring detta kommer du att komma överens om med din närmaste chef.
För att passa hos oss tror vi att du är prestigelös och har en stark vilja att ständigt utvecklas och bli ditt bästa jag. Du trivs med att arbeta agilt, tar gärna egna initiativ och är naturligt hjälpsam. Eftersom vi arbetar i team är det viktigt att du känner dig bekväm i en lagmiljö. Vi är övertygade om att det är tillsammans som vi når framgång - genom att lita på, stötta och lära av varandra, både för Saabs bästa och för vår personliga utveckling.
Vi värdesätter också kreativitet och förmågan att tänka utanför boxen - att våga prova nya vägar och hitta innovativa lösningar är en självklar del av vårt arbetssätt.
Vi ser gärna att du har:
*
Erfarenhet av implementering och/eller förvaltning av GRC (Governance, Risk & Compliance)
*
God förståelse för GRC/IRM i ServiceNow samt kännedom om vanliga fallgropar
*
God kunskap om ServiceNow som plattform
*
Erfarenhet av att arbeta i ServiceNow-projekt med ambitionen att återgå till så kallade "Out of the Box"-lösningar
*
Förståelse för kopplingen mellan affärsvärde och GRC-processer
*
Erfarenhet av agila arbetssätt
*
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift
*
En lagspelare som trivs i team
Meriterande är om du också har:
*
Kunskap om säkerhetsstandarder såsom ISO 27001 och NIST
*
Certifieringen CIS Risk and Compliance
*
Erfarenhet av arbete som kravhanterare
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
