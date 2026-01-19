Systemutvecklare .NET
Livsmedelsverket / Datajobb / Uppsala Visa alla datajobb i Uppsala
2026-01-19
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Livsmedelsverket i Uppsala
, Sigtuna
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige
Vill du använda din kompetens som systemutvecklare till något som gör skillnad? På Livsmedelsverket arbetar vi med digitala lösningar som stödjer ett av samhällets viktigaste uppdrag - säker mat för alla. Vi söker nu en systemutvecklare med inriktning mot .NET som vill arbeta långsiktigt med stabila, verksamhetskritiska system i en miljö där teknik och samhällsnytta går hand i hand.
Din roll
Som systemutvecklare hos Livsmedelsverket blir du en del av ett stabilt och erfaret utvecklingsteam som arbetar med utveckling och förvaltning av verksamhetskritiska system. Rollen har ett långsiktigt fokus, där kvalitet, struktur och samarbete är centrala delar av vardagen.
Du arbetar med .NET-baserade lösningar som är viktiga för myndighetens digitala stöd och som används inom flera delar av organisationen. Arbetet omfattar både vidareutveckling och förvaltning, med möjlighet att successivt förbättra och modernisera system och plattformar utifrån verksamhetens behov.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Som systemutvecklare kommer du bland annat att:
• Utveckla och förvalta .NET-baserade system
• Arbeta med både backend och frontend i C#, ASP.NET och Blazor
• Utveckla API:er och integrationslösningar
• Arbeta med databaser och Entity Framework
• Bidra till automatiserad testning och god kodkvalitet
• Arbeta i ett agilt utvecklingsteam
• Dokumentera lösningar och följa teknisk omvärldsutveckling
Enheten för digitalisering och IT
På enheten för digitalisering och IT arbetar vi med att utveckla och förvalta Livsmedelsverkets IT-stöd. Här finns utvecklingsteam med systemutvecklare, IT-arkitekter, testare och kravanalytiker som samarbetar nära varandra och med verksamheten.
Du blir en del av ett team där kunskapsdelning, kvalitet och långsiktighet är viktiga delar av arbetet.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom IT eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
• Minst tre års erfarenhet av .NET-utveckling
• Erfarenhet av C# och ASP.NET
• Erfarenhet av databaser och SQL
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Och goda kunskaper i
• .NET( Core / .NET 6+)
• NET Core (MVC, Web API)
• Entity Framework Core
• SQL eller annan relationsdatabas
• Git och versionshantering
Det är meriterande om du även har erfarenhet av:
• Azure och molnbaserade tjänster
• Arbete i offentlig sektor
• Agila arbetssätt
• Azure DevOps och CI/CD
• Docker och containerisering
• Automatiserad testning (xUnit, NUnit)
• ML/LLM
• Engelska i tal och skrift
Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen är du ansvarstagande, samarbetsinriktad och lösningsfokuserad. Du har ett intresse för teknikens utveckling, delar gärna med dig av din kunskap och har förmåga att se både tekniska och verksamhetsmässiga behov.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef David Foster. Representant för Saco-S är Shara Unneberg och för ST Anders Staffas. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2026-02-08. Ansök via platsannonsen på Lediga jobb (livsmedelsverket.se), märk ansökan med diarienummer 2026/00503. Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, Heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Enheten för digitalisering och IT
Placeringsort: Uppsala
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Vi gör vår bedömning grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna, var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna.
Varför Livsmedelsverket
Mat och dricksvatten berör alla på ett eller annat sätt och intresset om både livsmedel i sig och Livsmedelsverkets arbete, är mycket stort.
På Livsmedelsverket bidrar vi till att maten och dricksvattnet är säkert för Sveriges konsumenter, till att ingen blir lurad om vad maten innehåller och till en hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsverket är med och bygger Sveriges civila försvar och har en nyckelroll för en robust livsmedel- och dricksvattenförsörjning.
På Livsmedelsverket arbetar vi effektivt och kvalitetssäkert och alla medarbetare, ledare och chefer tar gemensamt ansvar för verksamhetens uppdrag och utveckling ur ett helhetsperspektiv. Genom vårt medledarskap främjar vi engagemang och lärande. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Livsmedelsverket
(org.nr 202100-1850) Jobbnummer
9690526