Systemutvecklare med inriktning Optimizely

2026-02-25
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
Kriminalvårdens IT-avdelning är i ett expansivt skede och inom sektionen IT Kommunikation och Hantera handlingar vill vi utöka kompetensen inom Kriminalvårdens utvecklingsprocess. Sektionen IT Kommunikation och Hantera handlingar har ansvar för att driva utveckling och förvalta myndighetens applikationer som stödjer dessa processer och behov.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Som systemutvecklare kommer du att bidra till att driva utveckling och förvalta myndighetens applikationer. I rollen kommer du att utveckla lösningar inom ramen för aktuell systemarkitektur och andra riktlinjer för utvecklingsarbetet. Du jobbar löpande med underhåll och förbättringar i systemen och åtgärdar buggar och problem som kan uppstå. I din roll samverkar du med bland annat med testledare, kravanalytiker, UX-designers och projektledare m.fl. för att tillsammans kunna forma systemet så att de uppfyller funktionskraven. Du deltar även i planering där teamets arbetsuppgifter diskuteras och prioriteras.Kvalifikationer
Vi söker dig som självgående och tar ett stort ansvar för dina uppgifter. Du strukturerar ditt arbete, tar initiativ och driver dina processer framåt med gott resultat. Vidare är du målfokuserad vilket också syns i din planering. Du prioriterar ditt arbete utifrån ett tydligt mål- och resultattänk och agerar därefter. I de fall målen ändrar riktning är du flexibel och anpassar dig utifrån de ändrade förutsättningarna. Slutligen har du en hög samarbetsförmåga och du arbetar gärna i team med andra. Du öppnar upp för dialog och skapar goda relationer i både ditt team och i verksamheten i stort.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen inom relevant ämnesområde som exempelvis datavetenskap, systemvetenskap eller liknande alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Flerårig erfarenhet av arbete med systemutveckling inom Optimizely CMS
* God kunskap inom utveckling med .NET C#
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av Optimizely ContentDeliveryAPI
* Erfarenhet av Optimizely Forms
* Erfarenhet av uppsättning och konfiguration av plattformen Optimizely CMS (on premise)
* Erfarenhet av tillgänglighet inom WCAG
* Erfarenhet av Microsofts utvecklingsverktyg (t ex VS, Azure DevOps)
* Erfarenhet av att arbeta inom statlig myndighet i agila systemutvecklingsteam
* Erfarenhet av att arbeta med SharePoint (on premise)
* Erfarenhet av frontendutveckling t.ex React, Vue eller liknande
* Erfarenhet av att arbeta med ASP.NET WebApi Webbservice
* Erfarenhet av att arbeta med automatiska byggen och releaser
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Placeringsort är Norrköping.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307215". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Sektionen för IT Kommunikation och Hantera handlingar Kontakt
Sektionschef
Anna-Karin Fällman anna-karin.fallman@kriminalvarden.se 011-494 14 76 Jobbnummer
9761809