Systemutvecklare inom Test i Luleå
Försäkringskassan / Datajobb / Luleå Visa alla datajobb i Luleå
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största it-avdelningar.
Område norr befinner sig i en spännande transitionsfas där vi växer som tjänsteleverantör mot andra myndigheter. Här värdesätter vi kunskapsdelning och samarbete och vi söker nu en It-koordinator för att stärka vårt team och bidra till att utveckla samhällsviktiga tjänster.
Kubernetes, test, Linux, testmiljö
I den här rollen har du ansvar över att förvalta och utveckla myndighetens testmiljöer, vilket innebär att du kommer att arbeta med både tekniska och administrativa uppgifter. Rollen kräver att du har en utvecklarbakgrund men också en stark förmåga att samordna, skapa struktur och kommunicera med många kontaktytor.
I rollen ingår att vara aktivitetsledare både internt och i myndighetsövergripande samarbeten. Du tar ansvar för att planera, prioritera och leda arbetet så att testmiljöerna är tillgängliga och fungerar på ett tillförlitligt sätt. Ett viktigt inslag är att se till testdata hanteras säkert och att den motsvarar de behov som finns i utvecklings- och testprocesserna.
Du arbetar också med systemadministration och behörighetshantering samt har ett kontinuerligt ansvar för felsökning i komplexa miljöer. Det kan handla om att analysera poddar, anrop eller integrationer i containerplattformar och se till att problemen åtgärdas.
För att lyckas i rollen behöver du kunna kombinera tekniskt kunnande, framför allt inom Linux, Kubernetes och containerplattformar. Samarbete och kommunikation är avgörande eftersom du dagligen arbetar nära såväl kollegor i utvecklingsteamen som externa partners. Det är en roll för dig som trivs med att ta stort ansvar och som kan hålla ihop många parallella aktiviteter samtidigt.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har erfarenhet av att planera, leda och följa upp testaktiviteter
• har erfarenhet av systemadministration, hantering av testmiljöer och behörigheter
• kan felsöka och lösa problem i komplexa test- och integrationsmiljöer
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
• har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• har erfarenhet av Linux och containerplattformar
• har erfarenhet av Kubernetes och DevOps-liknande arbetsmetoder
• har arbetat med WLS-domäner eller Red Hat-miljöer
• kunskap eller erfarenhet av containerteknik som Helm och Kubernetes
• kunskap eller erfarenhet av GitOps
• har erfarenhet av att arbeta i Försäkringskassans IT-miljö
• har erfarenhet av samverkan mellan myndigheter eller större organisationer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
En tjänst tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan kan komma att göra viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test komma att användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsorter: Luleå.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs
Chef: Catherine Gyllenbrandt, 010-114 08 89 (för frågor om tjänsten). HR-specialist, Ahmad Mohsen ahmad.mohsen@forsakringskassan.se
Fackliga representanter är för ST Peter Lampinen, Saco-S Amelie Johansson, Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.
Välkommen med din ansökan senast den 16 oktober 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9525497