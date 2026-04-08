Systemutvecklare
2026-04-08
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Systemutvecklare hos vår kund.Publiceringsdatum2026-04-08Kvalifikationer
Vi söker en systemutvecklare med stationeringsort antingen i Örebro eller i Kista.
Kundens beskrivning: Avdelning Körkort ansvarar för administrationen av det nationella körkortsregistret som innehåller uppgifter om närmare sju miljoner körkortshavare. Verksamheten är författningsreglerad och innebär, förutom att förvalta och utveckla system och rutiner kopplade till detta register, också ansvarar för handläggning och kundtjänst. Till exempel så prövas personlig- och medicinsk lämplighet vid ansökan om körkortstillstånd och körkortsinnehav, beslutar om utfärdande av körkort och sörjer för att det tillverkas och distribueras. Avdelning Körkort har flera stora utvecklingsuppdrag på gång inom de närmaste åren, så som exempelvis: * Fjärde körkortsdirektivet * Säkerhetsfrågor * Ersätta den konverterade stordatorplattformen Gunnar med en ny IT-miljö (projekt Nytt Vägtrafikregister) * På sikt kommer lagstiftningen troligen att öppna upp för digitala körkort vilket kommer bli en stor och spännande utmaning
SKALLKRAV som måste uppfyllas: * Minst 4 års erfarenhet av systemutveckling och uppfylla kraven för kompentensnivå 3 enligt Kammarkollegiets ramavtal. * Konsulten måste genomgå säkerhetsklassning, inkl registerkontroll innan uppdragsstart. * minst 4 års erfarenhet av systemutveckling Visual Studio C# .Net * minst 2 års erfarenhet av Microsoft SQL * minst 1 års erfarenhet av att arbeta med Microsoft Azure Devops Server (tidigare Microsoft Team Foundation Server) * minst 2 års erfarenhet av utveckling med WCF * minst 2 års erfarenhet av Agilt arbetssätt
MERITERANDE KRAV: * Mervärde ges om Konsult har minst 6 års erfarenhet av systemutveckling Visual Studio C#.Net. * Mervärde ges om Konsult har minst 6 års erfarenhet av Microsoft SQL. * * Mervärde ges om konsult har erfarenhet av stordatorsystem. * Mervärde ges om konsulten kan arbeta på plats i Örebro.
Övrigt Omfattningen beräknas vara upp till 100% av en heltid. Uppdraget väntas pågå i 4 år.
Uppdragsstart: 2026-08-03
Distansarbete: Nej
Uppdragslängd: 4 år
Område: Sweden\Örebro län\Stockholms län, ,City:Örebro eller Kista (ÖREBRO ELLER KISTA)
Svar senast: 2026-04-15
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
703 42 ÖREBRO Kontakt
Neelima Gundu neelima.gundu@progalaxy.se
