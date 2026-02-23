Systemutvecklare
2026-02-23
Vill du bidra till trygghet och säkerhet i det svenska samhället? Och dessutom göra det på en arbetsplats där vi bryr oss om varandra och arbetar tillsammans, då har du kommit rätt!
Som systemutvecklare arbetar du i självdrivande, ansvarstagande och initiativrika agila team.
Varje dag inleds med en avstämning där ni tillsammans i teamet går igenom vad ni arbetar med och stämmer av eventuella hinder. Du fortsätter därefter med utveckling - kanske bygger du vidare på en mikrotjänst eller förbättrar ett befintligt treskiktssystem. Du samarbetar senare under dagen med verksamheten för att omvandla behov till tekniska lösningar. Dagen avslutas kanske med att du testar och dokumenterar en ny funktion du byggt. Kanske kikar du också på hur du kan förbättra prestandan i befintligt system - allt med fokus på stabilitet, nytta och kvalitet.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
I rollen som systemutvecklare ingår det att utveckla och förvalta system både i traditionella treskiktslösningar och i mikrotjänstbaserad arkitektur. Du kommer också att stödja verksamheten vid formulering av krav.
Kompetensutveckling och samarbete med verksamheten gör att hos oss får du möjlighet att utvecklas både inom teknik och våra verksamhetsprocesser.Kvalifikationer
Som systemutvecklare behöver du:
- Högskoleutbildning med inriktning mot tillexempel systemvetenskap, eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
- Arbetslivserfarenhet av systemutveckling i Java.
- Erfarenhet av arbete med relationsdatabaser (MS SQL och/eller IBM Informix) ur ett utvecklarperspektiv.
- God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
- Mikrotjänster.
- React och/eller REST.
- Git och/eller GitLab.
- Dokumentera lösningar på ett systematiskt sätt.
Dina personliga egenskaper
Rollen kräver att du kan arbeta bra med olika människor och förmågan att relatera till dem på ett lyhört sätt. Du har förmågan att anpassa dig till ändrade omständigheter och samtidigt arbeta målinriktat. Du har även lätt för att organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Om du råkar ut för bakslag är du som person uthållig och förblir motiverad, och driver arbetet framåt tills projektet är avslutat.
Om anställningen
Tillsvidareanställning på heltid som inleds med provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetet förväntas ske i huvudsak på plats på kontoret då vi inte erbjuder något distansarbetsavtal. Vi hoppas att det kan bidra till en tydligare uppdelning mellan arbete och fritid. Som anställd har du möjlighet att träna på arbetstid och erbjuds förmånligt friskvårdsbidrag. Du får även föräldrapenningtillägg och upp till 35 semesterdagar beroende på ålder. Läs mer på vår https://www.pliktverket.se/om-myndigheten/jobba-hos-oss/formaner-och-villkor.
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör därför en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.Om företaget
Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv för att spegla det samhälle vi verkar i. Möt några av våra medarbetare - på vår https://www.pliktverket.se/om-myndigheten/jobba-hos-oss/mot-vara-medarbetare
hittar du filmer och intervjuer med några av oss.
Så här söker du
För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har i stället valt att fokusera på urvalsfrågor och CV för en värderingsfri rekrytering.
Välkommen med din ansökan senast 16 mars 2026. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
