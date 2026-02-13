Systemutvecklare
2026-02-13
Vi på BTJ söker nu efter en ny systemutvecklare som med sin kompetens och erfarenhet ska stärka vårt team inom backend och databas.
Som en av oss på IT, kommer du med dina färdigheter inom systemutveckling att arbeta med att vidareutveckla och förädla en omfattande systemflora som består av såväl interna applikationer, egenutvecklade system, molnbaserade lösningar som flertalet slutkonsumenttjänster. Har du en passion för att ta fram robusta applikationer och en bred förståelse för olika teknologier, kan du vara den vi söker!
För att lyckas i rollen ser vi att du har gedigen erfarenhet av att arbeta med:
- .NET Framework 4 upp till .NET 8.0, med fokus på C# och ASP.NET
- Databaser, såsom Oracle, PostgreSQL och NoSQL
- Systemintegrationer och REST-API:er
- Versionshantering samt CI/CD-processer
- Agila utvecklingsmiljöer
Vi söker dig som tidigare har arbetat i en liknande roll. Det är meriterande om du har erfarenhet av affärssystem (ERP och PIM), samt om du har kunskap i att administrera Microsoft Azure-miljöer.
På BTJ arbetar vi mycket med metadata och ser stor potential i att vidareutveckla vår användning av AI-tjänster. Därför är det också ett stort plus om du har erfarenhet av att arbeta med och utvärdera olika AI-tjänster, förstå deras för- och nackdelar och integrera AI-lösningar i befintliga system.
Som person är du nyfiken på ny teknik, håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt kompetensområde och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, där god samarbetsförmåga, flexibilitet och ett starkt självledarskap är särskilt viktiga för oss.
Om BTJ
BTJ är en helhetsleverantör av informationstjänster och medieprodukter och är sedan december 2024 ett fristående dotterbolag inom Bokusgruppen. Genom att göra kunskap och media tillgängligt för fler arbetar vi för ett inkluderande samhälle. Vi tror på mångfald, att vår värld blir bättre av litteratur, kultur, lärande och att bibliotekens roll idag är viktigare än någonsin.
Genom att berika och leverera media och digitala tjänster byggt på vår metadata förenklar och sparar BTJ resurser åt bibliotek, skolbibliotek, företag, skolor, universitet, högskolor och övriga organisationer och verksamheter med behov av effektiv informationsförsörjning. Vårt kontor ligger i Lund.
Vi erbjuder
Eftersom vi befinner oss i en ständig utveckling där vi fortsätter bygga på våra unika styrkor och vår rika historia, rör vi oss hela tiden framåt och adderar nytt. På BTJ har rätt person stora möjligheter att vara med och påverka utveckling och riktning avseende arbetssätt, processer och innovativa lösningar. Avtalsmässigt erbjuds konkurrenskraftiga anställningsvillkor enligt kollektivavtal. Företaget är placerat i moderna lokaler på Ideon i Lund. Här finns både gym och restaurang i huset och väldigt trevliga kollegor som brinner för sin uppgift!
Allmän information
Vi söker i denna rekrytering en tillsvidareanställd på heltid med placering på vårt kontor i Lund. Arbetstider enligt kontorstid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde är önskvärt så fort som möjligt. Urval kommer att ske löpande så vi ser gärna att du skickar in din ansökan omgående dock senast den 2026-03-08 via vårt rekryteringssystem.
För frågor om tjänsten var vänlig och kontakta rekryterande chef Georgios Persson på telefon 0723-52 72 27 eller mail Georgios.persson@btj.se
eller HR-ansvarig Johanna Svensson på telefon 046-180 215 eller mail johanna.svensson@btj.se
.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
