Systemutvecklare

Vill du jobba med teknik i framkant, samtidigt som du bidrar till samhällsnyttan? Hos oss får du intressanta arbetsuppgifter i samhällets hjärta, kombinerat med utvecklingsmöjligheter och balans mellan arbete och fritid.
Nu skalar vi upp och stärker våra team med nya kollegor som vill vara med på vår innovationsresa. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du ingår i ett team som arbetar med Skatteverkets förändring för att möta digitaliseringen. Tekniskt befinner sig teamet i framkant. Ni arbetar tillsammans med att lösa uppgifter från "ax till limpa" där olika discipliner såsom krav, utveckling, test, testautomation, dokumentation, release och driftsättning ingår. Arbetet bedrivs agilt med frekventa leveranser, stor flexibilitet och förändringsbenägenhet.
Vår utvecklingsmiljö bjuder på spännande utmaningar och stimulerar till kreativa lösningar. Vår tekniska målmiljö är i huvudsak Linux med flera generationer av teknikstackar och plattformar så som Red Hat OpenShift (mikrotjänster), Mule Soft med Anypoint Studio och Oracle databaser. Vi arbetar med verktyg, teknik, programspråk och ramverk som Java, JUnit, Spring, REST, Postman, AMQ, Git, Gradle, SQL, XML, Vue, Angular, JavaScript och SOAP. Utvecklingen görs i huvudsak i windowsmiljö.
Vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter. En naturlig del av din vardag är kunskapsutbytet med erfarna kollegor. Du verkar för ett väl fungerande samarbete och genom detta får du möjlighet till kontinuerlig utveckling. Vi erbjuder mycket goda semestervillkor samt goda tjänstepensionsvillkor och förmåner för dig som är förälder. Vi är en stor it-avdelning som erbjuder dig utvecklingsmöjligheter både på djupet och på bredden. Du kommer att få möjlighet till flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du har balans mellan arbete och fritid. Tillsammans arbetar vi med framtidens tekniklösningar!
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html.
Du tillhör it-avdelningen, med placering i Sundbyberg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
- vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
- uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du ska även ha:
- avslutad akademisk utbildning inom datavetenskap, systemvetenskap eller motsvarande område, alternativt flerårig aktuell och relevant erfarenhet som systemutvecklare
- flerårig aktuell och relevant erfarenhet av systemutveckling i Java
- aktuell och relevant erfarenhet av agilt utvecklingsarbete, gärna i SAFe eller liknande ramverk.
Det är önskvärt att du har flerårig aktuell och relevant erfarenhet av Java Enterprise edition (ejb) och Java8. Det är även önskvärt att du har aktuell och relevant erfarenhet av Oracle Web Logic Server och Openshift Container Platform samt tekniker och verktyg som TypeScript, Springboot och Vue.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Detta är ett heltidsjobb.
Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Thomas Cornils, sektionschef thomas.cornils@skatteverket.se
9505172