Systemutvecklare
2025-09-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
, Stenungsund
Vill du använda din problemlösningsförmåga och skriva kod som har betydelse för många?
Att transformera vår komplexa verksamhet till intuitiva och effektiva lösningar är en del av den kreativa utmaningen och möjliggörs av Skatteverkets ambition att vara i framkant när det gäller teknik, automation och digitala tjänster.
Du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till samhällsnyttan. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som mjukvaruutvecklare på it-avdelningen ingår du i ett agilt utvecklingsteam som levererar lösningar, tjänster och integrationer i samverkan med verksamheten. Arbetet bedrivs med samhällets bästa för ögonen, med kundupplevelsen i fokus och med frekventa leveranser. Vår verksamhet kännetecknas av stor flexibilitet och förändringsbenägenhet.
I teamet där du ingår ansvarar ni tillsammans för både utveckling och förvaltning i Java. Vi rör oss mot en containerbaserad microtjänstarkitektur där du får arbeta med Docker och Kubernetes. Du utvecklar i både frontend och backend med samma entusiasm, men bidrar också inom andra områden som t.ex. kravställning och testning. Du arbetar både självständigt och tillsammans med teamet och ni hjälper varandra på ett prestigelöst sätt.
Vår utgångspunkt är att våra medarbetare under eget ansvar ska få möjligheten att utveckla sin kompetens på det sätt som passar individen, både genom regelrätt utbildning och lärande i arbetet. De tvärfunktionella teamen ger både möjlighet att utveckla sin bredd och sitt djup genom att lära av varandra. Vi är en stor it-avdelning och hos oss har du möjlighet till varierande arbetsuppgifter med utvecklingsmiljöer som omfattar flera generationer av teknik, plattformar och verktyg. Skatteverkets gemensamma arbetsmetodik är baserad på Scaled Agile Framework, SAFe.
Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du har balans mellan arbete och fritid. Du ingår i en sektion med ca 30 medarbetare och konsulter på it-avdelningen, med placeringsort Göteborg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt.
I det här jobbet ska du:
- ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
- vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
- agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
- uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du ska även ha:
- relevant högskoleutbildning inom it eller aktuell flerårig arbetslivserfarenhet inom systemutveckling
- minst tre års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att programmera exempelvis i Java, JavaScript eller C#.
Det är önskvärt att du har erfarenhet av GIT, Springboot, OCP, integration och automatiska test.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
