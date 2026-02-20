Systemtestingenjör - Test av komplexa tekniska system
2026-02-20
Vill du arbeta med test av avancerade tekniska system där mjukvara, hårdvara och elektronik möts på systemnivå? I den här rollen får du arbeta nära utveckling och projekt med verifiering av komplexa, verklighetsnära lösningar, från labbmiljö till operativ drift. En möjlighet för dig som vill fördjupa dig tekniskt och på sikt ta ett större ansvar inom systemtest.
OM TJÄNSTEN:Vi söker nu en Systemtestingenjör till vår kund inom försvarsindustrin. Rollen är bred och tekniskt djup, med fokus på verifiering och validering av kompletta system. Arbetet omfattar test av mjukvara, hårdvara och elektronik i samverkan, där systemintegration, funktionalitet och prestanda står i centrum. Du arbetar nära utveckling och projekt för att säkerställa att systemen fungerar som helhet i sin avsedda miljö.
Som Systemtestingenjör blir man en viktig del av kundens testverksamhet och arbetar nära utvecklings-, design- och projektorganisationen. Testerna genomförs både i labbmiljö och ute i fält, ibland direkt hos slutkund och i operativ miljö, exempelvis på fordonssystem.
Tjänsten passar både dig som har erfarenhet av testverksamhet och dig som vill växa in i en mer ledande roll som systemtestledare över tid. Organisationen präglas av hög förändringstakt, tillväxt och ett stort tekniskt djup, vilket ställer krav på både driv och anpassningsförmåga.
Resor kan förekomma i tjänsten.
ARBETSUPPGIFTER:Planera, genomföra och dokumentera systemtester av komplexa tekniska system
Arbeta med test i labbmiljö samt vid tester på externa platser och i fält
Verifiera funktion, prestanda och systemintegration mellan mjukvara, hårdvara och elektronik
Samverka med projektteam, utvecklare och andra testresurser i en matrisorganisation
Delta i felsökning, analys och förbättringsarbete
På sikt möjlighet att ta ett större ansvar i form av testledning, planering och koordinering av testarbete
VI SÖKER DIG SOM:Har en civilingenjörsutbildning inom relevant område, exempelvis datateknik, elektroteknik eller teknisk fysik
Har ett par års erfarenhet av testverksamhet, gärna systemtest eller verifiering av komplexa system
Har god teknisk förståelse för både mjukvara och hårdvara
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Som person är du driven, strukturerad och nyfiken på teknik. Du trivs i en miljö med högt tempo, förändring och tillväxt, och har förmåga att ta ansvar även när förutsättningarna förändras. Du är samarbetsorienterad och har lätt för att bygga förtroende i team och projekt.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag som innebär att du kommer vara anställd hos Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Norrort, Stockholm
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
