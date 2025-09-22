Systemtekniker Kommunikation
Enhet arbetsplats och kommunikation
Hos oss handlar IT om mer än bara kodrader och system - vi skapar smarta lösningar, löser spännande utmaningar och har kul på vägen. Vi letar efter dig som vill utvecklas, påverka och vara en del av en arbetsplats där engagemang och gemenskap står i fokus.
Rollen som Systemtekniker nätverk och kommunikation
Som en del av vår förvaltningsgrupp Kommunikation kommer du att vara ansvarig för utveckling, installation och förvaltning av nätverkskomponenter med mycket höga tillgänglighetskrav. Du får även möjligheten att delta i olika projekt, där du arbetar med att implementera, förbättra och effektivisera våra kommunikationslösningar.
Rollen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde sker efter överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
IT-centrum stödjer invånare, patienter och medarbetare i Region Jönköpings Län med digitala lösningar som gör verklig skillnad. Vi är drivna av att möta regionens behov av IT-tjänster och att vara proaktiva i identifiering av möjligheter för verksamhetsutveckling genom effektiv IT. Vårt nätverk består av 1200 switchar, 2500 accesspunkter och ca 1200 servrar. Inom vår förvaltning för nätverket kommer du få jobba med Cisco, Arista och Fortinet.
IT-centrum har ett samlat ansvar för IT-verksamheten i Region Jönköpings län. I ett nära samarbete med våra kunder medverkar vi till att regionens verksamheter utvecklas och stöds med bra IT-lösningar. Vi är idag 240 engagerade och framåtlutade medarbetare med hög kompetens och framåtanda inom sina respektive ansvarsområden. Tillsammans arbetar vi för att bli Sveriges bästa IT-avdelning!Publiceringsdatum2025-09-22Profil
Vi behöver nu förstärka teamet med ytterligare en resurs och söker därför en erfaren systemtekniker/nätverksexpert till vår kommunikationsenhet. Teamet du kommer tillhöra arbetar med utveckling, förvaltning och drift av regionens nätverk så som brandväggar, L2 och L3 VPN, Remote VPN, Cisco ISE, VXLAN, MPLS, OSPF, BGP, WAN, nätverkssäkerhet, datacenternätverk, och automation varför erfarenhet runt de här områdena är det meriterande. Vi ser gärna att du som söker tjänsten har en högskoleutbildning inom IT eller motsvarande kompetens, samt flera års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med ovan nämnda tekniker i verksamhetskritiska miljöer. Det kan förekomma resor i tjänsten så det krävs att du har B-körkort.
Vi söker dig som trivs med att ta initiativ och arbeta både självständigt och i grupp. Du är en proaktiv problemlösare med en analytisk förmåga att bryta ner komplexa utmaningar till hanterbara delar.
Med ett strukturerat arbetssätt skapar du ordning och effektivitet i ditt arbete, samtidigt som din initiativförmåga gör att du hittar lösningar innan problemen uppstår. Du ser möjligheter där andra ser hinder och driver processer framåt med engagemang och ansvarskänsla.
Om du är en person som kombinerar självständigt arbete med samarbetsförmåga och har en naturlig fallenhet för att ta ansvar och analysera utmaningar, då kan du vara den vi letar efter! Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift krävs för att delta i kund- och leverantörsdialoger samt för att skapa tydliga systemdokumentationer. För denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
• Vi utlovar spännande och varierande arbetsuppgifter i en dynamisk miljö.
• Du får möjlighet att påverka och planera ditt eget arbete.
• Trygg och flexibel arbetsplats med möjlighet till distansarbete två dagar per vecka.
• Vi har friskvårdsbidrag samt mycket goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, Hälsofrämjande arbetsplats med gemensamma aktiviteter och fokus på välmående.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Mathias Andersson på tel. 070-699 57 79 för mer information.
Din upplevelse är viktig för oss. Därför vill vi informera dig om att under sommaren kan rekryteringsprocessen ta längre tid än vanligt. Vi återkopplar till dig så snabbt som möjligt.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Vi genomför intervjuer och rekrytering löpande före sista ansökningsdag söndagen 19 oktober. Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
