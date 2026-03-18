Systemspecialist Till Sami
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm
2026-03-18
Driv förvaltning och utveckling av CRM/affärssystem hos SAMI! Vi söker en Systemspecialist/administratör med fokus på Salesforce och Qlik Analytics. En central roll för dig som vill optimera kritiska processer och säkerställa hög kvalitet i vårt CRM och BI-verktyg.Publiceringsdatum2026-03-18Om tjänsten
Som Systemspecialist/administratör på SAMI säkrar du att vårt CRM snurrar utan avbrott. Rollen är administrativt tung och kräver en djup förståelse för verksamhetens processer. Du fungerar som den naturliga länken mellan tekniken, internt på avdelningen och externa samarbetspartners.
Vi söker dig som vill ha en stabil och ansvarsfull roll där noggrannhet, långsiktig förvaltning och daglig support till kollegor värderas högt.
Vi erbjuder:
En roll i en dynamisk organisation som värdesätter samarbete och individens bidrag.
Ett härligt kontor i ljusa lokaler på Regeringsgatan i centrala Stockholm.
Tillgång till gym i Nalen, friskvårdsbidrag och förmånliga priser på konserter.Dina arbetsuppgifter
Du har ett helhetsansvar för förvaltning, driftstöd och support av vårt CRM.
Förvaltning & Utveckling (Salesforce & BI)
Verka för en effektiv förvaltning av Salesforce (Ringo) och vårt BI-verktyg Qlik Analytics.
Identifiera och prioritera förbättringsförslag i Salesforce.
Delta i projektgrupper rörande automatisering, nya funktioner och integrationer.
Ansvara för kvalitetssäkring och testning i sandbox-miljö innan nya funktioner går live.
Operativ Administration & Registervård
Genomföra massuppdateringar via Dataloader (t.ex. avtalsrensning, kampanjkoder och produkter).
Löpande registervård: rensa prospekt, arkivera uppsagda avtal och underhålla picklists.
Säkerställa att kundformulär på sami.se samt brevpaket och prislistor i systemet alltid är aktuella.
Uppdatera informationstexter och produkter i vår webbutik via CMS-verktyget Storyblok.
Fakturering & Batchkörningar
Bevaka och felsöka schemalagda batchkörningar och agera på felmeddelanden.
Hantera uppsamlings- och säsongsfaktureringar samt säkerställa korrekta schabloner i systemet.
Utföra efterkontroller av faktureringsbatcher och lösa avvikelser där fakturor ej kunnat skapas.
Support & Integrationer
Agera intern support ("first-line") för kollegor och kundservice, du är prestigelös och beredd att rycka in där det behövs.
Felsöka integrationer mellan Salesforce och SoftOne (ekonomi), Intrum, Qlik och OneFlow.
Skapa dashboards och rapporter för att säkra datakvalitet och uppföljning.
Vi söker dig som
Har goda kunskaper i Salesforce administration och erfarenhet av Dataloader.
Har erfarenhet av att skapa dashboards och rapporter för uppföljning och datakvalitet.
Har kunskap om systemintegrationer, dataflöden och dokumentation av systemfunktioner.
Meriterande: Erfarenhet av BI-verktyg (t.ex. Qlik Analytics) samt grundläggande kännedom om ekonomi- eller faktureringsprocesser.
Som person är du prestigelös och trivs i en roll som varvar systemunderhåll med löpande administration. Du har en personlig mognad och är trygg i att prioritera och strukturera ditt eget arbete.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "X53BTF". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
113 63 STOCKHOLM Jobbnummer
9805458