Systemspecialist (arkitekt) D365 F&O
Pågen AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-01-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pågen AB i Malmö
, Vellinge
, Kävlinge
, Eslöv
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Välkommen till Pågen och vår fina gemenskap där alla hjälper alla. Som Sveriges ledande bageri levererar vi varje morgon rykande färskt bröd direkt från ugnen till våra konsumenter i Sverige och ut i världen. Ändå är vi små nog att fatta de där snabba besluten som krävs för att hitta nya vägar och skapa resultat. På Pågen får du möjlighet att vara med och påverka, utmana och göra skillnad - på riktigt!
För att möta framtida behov och möjliggöra fortsatt utveckling utökar vi nu vår IT-avdelning. Rekryteringen är en del av en större förstärkning av IT-avdelningen, där vi bygger ett ännu starkare team tillsammans. Hos oss får du ta plats i en stabil och framgångsrik organisation med långsiktiga ambitioner inom digitalisering.
Vill du vara med och forma vårt affärssystemlandskap?
Vi söker nu en systemspecialist (lösningsarkitekt) inom Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations som vill ta ett nyckelansvar i vidareutvecklingen av vårt affärssystem. Rollen passar dig som vill arbeta både strategiskt och operativ i en komplex och verksamhetskritisk miljö med tydlig koppling till produktion, lager, logistik och försäljning. Du ska vilja driva förändringar och förbättringar, förstå verksamhetens behov och krav.
Om rollen
I rollen ansvarar du för lösningsdesign, konfiguration och teknisk rådgivning inom D365 F&O. Du arbetar både strategiskt och operativt i nära samarbete med produktägare, systemägare, verksamheten och externa partners.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Systemexpert och arkitekt inom D365 Finance & Operations
• Designa och kvalitetssäkra lösningar som stödjer affärsprocesser inom inköp, lager, produktion och logistik
• Delta i och driva kravanalys, lösningsdesign och konfiguration
• Säkerställa hållbara lösningar i linje med arkitekturprinciper
• Samarbeta med integrations- och datateam kring flöden och masterdata
• Stödja och bidra i projekt, t.ex. vidareutveckling av affärssystem eller nya moduler
• Vara teknisk rådgivare mot verksamhet och leverantörer
• Bidra till dokumentation, test och kunskapsöverföring
• Arbete operativt med processerna i D365 F&O
Vi söker dig som harPubliceringsdatum2026-01-27Kvalifikationer
• Flerårig erfarenhet av Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations
• Erfarenheter om produktion och lager
• God förståelse för affärsprocesser i tillverkande eller logistikintensiv verksamhet
• Erfarenhet av konfiguration och lösningsdesign i D365
• Förmåga att arbeta nära verksamheten och översätta behov till tekniska lösningar
Meriterande:
• Erfarenhet av Dynamics 365 CRM (Sales, Customer Service eller Marketing)
• Erfarenhet av integrationer mot andra system (t.ex. ERP, BI, MES)
• Kunskap inom Power Platform (Power Apps, Power Automate)
• Erfarenhet av Azure-integrationer eller dataplattformar
• Tidigare arbete som lösningsarkitekt eller teknisk specialistDina personliga egenskaper
• Analytisk, strukturerad och lösningsorienterad
• Kommunikativ och trygg i dialogen med både IT och verksamhet
• Självständig men trivs i samarbete
• Kvalitetsmedveten med ett helhetsperspektiv
Vi erbjuder
• En spännande resa framåt, där du får vara med att forma vårt strategiska ERP
• Möjlighet att påverka framtidens digitala landskap
• Nära samarbete med både verksamhet och IT
• En unik resa inom svensk livsmedelsproduktion då vi bygger ett nytt modernt bageri i Landskrona med första bröden redo i slutet av 2029. Det blir inte bara ett bageri - det blir en långsiktig satsning mot framtiden där du får vara med på resan.
Om Pågen
Pågen är ett familjeföretag i femte generationen som har bakat bröd sedan 1878. Här bakar vi med kärlek och med en omsorg om våra råvaror och produkter, medarbetare, konsumenter och gemensamma resurser. Med två bagerier där duktiga bagare bakar dag som natt, och med Sveriges största säljkår, förser Pågen varje dag landets butiker och exportmarknader med färskt bröd och två egna kvarnar som försörjer bagerierna med svenskt mjöl. Med produkter som förpackat färskt bröd, jäst kaffebröd, skorpor samt korv- och hamburgerbröd, tar vi nu steget in i framtiden och bygger ett nytt bageri i Landskrona. Mer information om Pågen hittar du på www.pagen.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302362". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pågen AB
(org.nr 556078-6708) Kontakt
HR Pågen
HR Pågen hr@pagen.se Jobbnummer
9706906