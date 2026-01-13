Systems Engineer Radio
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Systems Engineer med inriktning på radioteknik till ett uppdrag inom försvars- och säkerhetsområdet. Du blir en del av ett team som utvecklar säkra och tillförlitliga kommunikationslösningar för samhällskritiska tillämpningar. Rollen kombinerar teknisk systemdesign med kravarbete och innebär arbete med både utveckling, integration och verifiering av avancerade radiosystem.
ArbetsuppgifterTa fram övergripande systemarkitektur för radiobaserade kommunikationslösningar
Arbeta med kravhantering för kundanpassade och produktbaserade system
Bidra i systemdesign och produktutveckling
Planera och genomföra integration, test och verifiering av radiosystem
Samarbeta tätt med projektteam och seniora kollegor för att säkra kvalitet i leveranser
KravHögre teknisk utbildning, exempelvis inom elektro, telekom eller systemteknik
Minst 5 års erfarenhet i en liknande roll
Mycket goda kunskaper inom radioteknik, radiovågor och strålning
Förståelse för bandbredd, länkbudget och radiosystemdesign
Orientering inom 5G-teknik
Erfarenhet av systemintegration, test och kravhantering
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
