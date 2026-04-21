Systems Engineer (mbse) Inom Militära Framdrivningssystem

Skill Kompetenspartner AB / Civilingenjörsjobb / Trollhättan
2026-04-21


Publiceringsdatum
Om företaget
GKN Aerospace Sweden ingår i GKN Aerospace, som tillverkar motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster, kablage och mycket mer till många av världens flygplan. Företagen i Aerospace-divisionen som arbetar med delar till flygmotorer bildar tillsammans Engines och vid anläggningen i Trollhättan utvecklas och tillverkas avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer. De arbetar även med motorunderhåll.
GKN Aerospace har produktionsanläggningar i Trollhättan, Kongsberg (Norge), Mexiko och USA. De har även ett ingenjörskontor i Bangalore, Indien och kontor i Stockholm (Public Affairs) och i Göteborg. Huvudkontoret för Engines ligger i Trollhättan.

Om avdelningen - Engine Systems & Accessories
Avdelningen arbetar brett med systemrelaterade frågor kopplade till militära jetmotorer i drift och under utveckling. Arbetet omfattar bland annat:

Produktstöd kopplat till jetmotorer i drift - felsökning, rotorsaksanalyser och tekniska utredningar

Systemdefinition, kravnedbrytning och arkitektur för hela motorer och delsystem

Systemsäkerhet och hantering av flygplan-motorgränssnitt

Metod-, process- och verktygsutveckling inom Systems Engineering

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en erfaren Systems Engineer som vill bidra till utveckling, analys och vidareutveckling av militära framdrivningssystem. Rollen passar dig som trivs i komplexa tekniska miljöer och som kombinerar operativ ingenjörskompetens med ett starkt systemtekniskt perspektiv.
Hos oss får du arbeta i en verksamhet där Systems Engineering är centralt för både pågående produktprojekt och framtida teknikutveckling. Du blir en del av en organisation som driver utvecklingen mot ett mer modellbaserat arbetssätt och som arbetar nära både tekniska specialister och strategiska beslutsfattare.

Rollen
Arbetet omfattar tre huvudsakliga områden.
Operativ Systems Engineering i produktprojekt

Kravarbete, arkitekturdefinition och systemnedbrytning

Teknisk koordinering mellan olika discipliner

Deltagande i analys, integration och verifiering

Hantering av komplexa tekniska avvägningar i projekt

Införande och utveckling av MBSE

Strukturering av modeller (mission, krav, funktion, logisk och fysisk arkitektur samt V&V)

Koppling mellan modeller, processer och systemets livscykel

Driva metodutveckling och förändringsarbete i organisationen

Etablera arbetssätt, struktur och styrning för modellbaserad utveckling

Produktstöd och tekniska utredningar

Snabbt sätta sig in i frågor kring motorer och delsystem

Strukturerad felsökning och rotorsaksanalys

Systemsäkerhetsbedömningar och konsekvensanalyser

Kommunikation med interna och externa intressenter

Profil
Vi söker dig som har:

Minst 5-8 års erfarenhet av Systems Engineering i komplex teknisk miljö

Stark systemförståelse och förmåga att se helheten i avancerade tekniska system

Erfarenhet av kravhantering, spårbarhet och verifieringsstrategier

Förståelse för eller praktisk erfarenhet av modellbaserad systemutveckling (MBSE), exempelvis SysML

Förmåga att arbeta både operativt i projekt och strategiskt med metodutveckling

Vi tror att du i grunden är utbildad civilingenjör inom exempelvis flyg/maskin/systemteknik, teknisk fysik, mekatronik eller annan relevant teknisk inriktning.
Som person är du kommunikativ och trygg i tvärfunktionella samarbeten, förstår både teknikens detaljer och systemets övergripande struktur samt motiveras av att arbeta med framtidens försvars- och framdrivningssystem.
Det är viktigt att du inte enbart är verktygsorienterad - vi söker en person med ett genuint systemtekniskt tänkande som kan koppla modeller till verkliga tekniska problem

Meriterande erfarenheter

Arbete med komplexa och integrerade system, inte enbart komponentnivå

Erfarenhet från flyg-, försvars-, rymd- eller energisystem

Metodutveckling inom Systems Engineering

Certifiering inom Systems Engineering, exempelvis

INCOSE ASEP (Associate Systems Engineering Professional)

INCOSE CSEP (Certified Systems Engineering Professional)

Erfarenhet av Arcadia-metodiken och MBSE-verktyget Capella

Ansökningsförfarande I den här rekryteringen samarbetar GKN Aerospace med Skill. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Johan Zizala johan.zizala@skill.se
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Permanova/GKN:s kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, detta medföra krav på visst medborgarskap.

Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb.

Skill Kompetenspartner AB, https://jobb.skill.se
Nohabgatan 14
461 53  TROLLHÄTTAN

