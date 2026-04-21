Systems Engineer (mbse) Inom Militära Framdrivningssystem
2026-04-21
Publiceringsdatum2026-04-21Om företaget
GKN Aerospace Sweden ingår i GKN Aerospace, som tillverkar motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster, kablage och mycket mer till många av världens flygplan. Företagen i Aerospace-divisionen som arbetar med delar till flygmotorer bildar tillsammans Engines och vid anläggningen i Trollhättan utvecklas och tillverkas avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer. De arbetar även med motorunderhåll.
GKN Aerospace har produktionsanläggningar i Trollhättan, Kongsberg (Norge), Mexiko och USA. De har även ett ingenjörskontor i Bangalore, Indien och kontor i Stockholm (Public Affairs) och i Göteborg. Huvudkontoret för Engines ligger i Trollhättan.
Om avdelningen - Engine Systems & Accessories
Avdelningen arbetar brett med systemrelaterade frågor kopplade till militära jetmotorer i drift och under utveckling. Arbetet omfattar bland annat:
Produktstöd kopplat till jetmotorer i drift - felsökning, rotorsaksanalyser och tekniska utredningar
Systemdefinition, kravnedbrytning och arkitektur för hela motorer och delsystem
Systemsäkerhet och hantering av flygplan-motorgränssnitt
Metod-, process- och verktygsutveckling inom Systems EngineeringArbetsuppgifter
Vi söker nu en erfaren Systems Engineer som vill bidra till utveckling, analys och vidareutveckling av militära framdrivningssystem. Rollen passar dig som trivs i komplexa tekniska miljöer och som kombinerar operativ ingenjörskompetens med ett starkt systemtekniskt perspektiv.
Hos oss får du arbeta i en verksamhet där Systems Engineering är centralt för både pågående produktprojekt och framtida teknikutveckling. Du blir en del av en organisation som driver utvecklingen mot ett mer modellbaserat arbetssätt och som arbetar nära både tekniska specialister och strategiska beslutsfattare.
Rollen
Arbetet omfattar tre huvudsakliga områden.
Operativ Systems Engineering i produktprojekt
Kravarbete, arkitekturdefinition och systemnedbrytning
Teknisk koordinering mellan olika discipliner
Deltagande i analys, integration och verifiering
Hantering av komplexa tekniska avvägningar i projekt
Införande och utveckling av MBSE
Strukturering av modeller (mission, krav, funktion, logisk och fysisk arkitektur samt V&V)
Koppling mellan modeller, processer och systemets livscykel
Driva metodutveckling och förändringsarbete i organisationen
Etablera arbetssätt, struktur och styrning för modellbaserad utveckling
Produktstöd och tekniska utredningar
Snabbt sätta sig in i frågor kring motorer och delsystem
Strukturerad felsökning och rotorsaksanalys
Systemsäkerhetsbedömningar och konsekvensanalyser
Kommunikation med interna och externa intressenterProfil
Vi söker dig som har:
Minst 5-8 års erfarenhet av Systems Engineering i komplex teknisk miljö
Stark systemförståelse och förmåga att se helheten i avancerade tekniska system
Erfarenhet av kravhantering, spårbarhet och verifieringsstrategier
Förståelse för eller praktisk erfarenhet av modellbaserad systemutveckling (MBSE), exempelvis SysML
Förmåga att arbeta både operativt i projekt och strategiskt med metodutveckling
Vi tror att du i grunden är utbildad civilingenjör inom exempelvis flyg/maskin/systemteknik, teknisk fysik, mekatronik eller annan relevant teknisk inriktning.
Som person är du kommunikativ och trygg i tvärfunktionella samarbeten, förstår både teknikens detaljer och systemets övergripande struktur samt motiveras av att arbeta med framtidens försvars- och framdrivningssystem.
Det är viktigt att du inte enbart är verktygsorienterad - vi söker en person med ett genuint systemtekniskt tänkande som kan koppla modeller till verkliga tekniska problem
Meriterande erfarenheter
Arbete med komplexa och integrerade system, inte enbart komponentnivå
Erfarenhet från flyg-, försvars-, rymd- eller energisystem
Metodutveckling inom Systems Engineering
Certifiering inom Systems Engineering, exempelvis
INCOSE ASEP (Associate Systems Engineering Professional)
INCOSE CSEP (Certified Systems Engineering Professional)
Erfarenhet av Arcadia-metodiken och MBSE-verktyget Capella
Ansökningsförfarande I den här rekryteringen samarbetar GKN Aerospace med Skill. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Johan Zizala johan.zizala@skill.se
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Permanova/GKN:s kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, detta medföra krav på visst medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
461 53 TROLLHÄTTAN
