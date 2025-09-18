Systemmontör
Bahusia Personalförmedling AB / Maskinreparatörsjobb / Uddevalla Visa alla maskinreparatörsjobb i Uddevalla
2025-09-18
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bahusia Personalförmedling AB i Uddevalla
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Läs mer om oss på https://bahusia.se
Om tjänsten Du kommer att arbete med montering och anpassning av kundspecifika produkter inom industriell tillverkning. Kvalitetskontroll och dokumentering ingår i arbetsuppgifterna. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för att produkter produceras med rätt kvalitet och i rätt tid.
Din erfarenhet Vi letar efter någon som gillar att arbeta med händerna och vana av att arbeta effektivt. Tidigare erfarenhet av arbete inom produktion och/eller som operatör inom tillverkningsindustrin är meriterande. Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift.
Din personlighet Vi ser att du är en engagerad, kvalitetsmedveten, pålitlig och driftig person. Trivs med att arbeta praktiskt, men ser inga problem med att dokumentera ditt arbete. Teamkänsla är något du värderar högt! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsens slutdatum!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bahusia Personalförmedling AB
(org.nr 556671-1452) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9514459