Systemingenjör till Örnsköldsvik
2025-10-06
ANDRITZ är en global marknadsledare inom våra fyra affärsområden Pulp & Paper, Hydro, Environment & Energy och Metals. Våra dryga 29 000 medarbetare på mer än 280 platser och i mer än 40 länder världen över är grunden till vår framgång.
Inom ANDRITZ AB är vi ca 400 medarbetare med verksamhet i Skellefteå, Örnsköldsvik, Karlstad, Sundsvall, Iggesund, Gävle, Norrköping, Linköping, Varberg, Växjö och Stockholm. Vi levererar service-, system och processlösningar med heltäckande och högspecialiserad expertkunskap inom våra affärsområden Pulp & Paper till bland annat massa- och pappersindustrin och Environment & Energy där vi levererar hållbar processteknik för att tillgodose föränderliga behov hos miljömedvetna industrier och gröna energisektorer.
Nu söker vi en systemingenjör med placering ÖrnsköldsvikArbetsuppgifter
Som utvecklingsingenjör hos oss tillhör du vårt team som utvecklar, underhåller och ibland även ger support till våra produkter. Du kommer att utveckla produkter för vår spetsteknik och vara en del i vår strävan att med teknik i framkant stärka våra kunders processer.
Arbetet sker i projektform och kan vara både interna utvecklingsprojekt och specialuppdrag direkt mot någon av våra kunder. Uppgifter som ingår är specificering/kravnedbrytning, implementering, testning/verifiering, dokumentation och skarp idrifttagning av de olika komponenter som kan ingå i en analysmodul eller mjukvara. Interaktion mellan mjukvara och hårdvara är en viktig del i våra utvecklingsprojekt. Det kan gälla helt nya produkter och tjänster eller förbättringar av redan befintliga.
Då våra produkter är unika kommer du arbeta nära utvecklingschefen och med en inskolning anpassad efter din erfarenhets- och kunskapsnivå.
Du jobbar i huvudsak på plats på vårt kontor i Örnsköldsvik men resor till kunder, samarbetspartners och leverantörer sker relativt frekvent.Profil
Vi söker dig som är nyfiken och vill utveckla ny teknik och har en förmåga att snabbt komma in i nya tekniska plattformar och programmeringsmetoder. Du har högskoleutbildning eller annan meriterande erfarenhet. Svenska är ett krav och då vi är ett internationellt företag krävs också goda kunskaper i engelska.
Erfarenhet av SQL, Scada-programmering, PLC-programmering C#, C++ och olika kommunikationslösningar är meriterande. Meriterande är även om du har viss erfarenhet av mekanikkonstruktion samt el/elektronikkunskaper.
Som person är du resultatinriktad och gillar att jobba mot uppsatta mål. Du har en god kommunikationsförmåga, trivs med att arbeta tillsammans med andra och tar dig an utmaningar på ett analytiskt sätt dvs du ser logik och samband i komplex information eller miljö.Så ansöker du
Andritz AB samarbetar med Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i den här rekryteringen. Frågor hänvisas därför till ansvarig chefsrekryterare Jennie Helmersson 073-351 27 05 eller jennie.helmersson@clwork.se
. Sök tjänsten via www.clockworkpersonal.se
Sista ansökningsdag är 2 november 2025.
