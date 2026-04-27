Systemingenjör till Halmstad
2026-04-27
Framtidens utmaningar och hot ställer nya krav på oss, vilket gör att Försvarsmakten är under omvandling och tillväxt. Vill du vara en av oss som jobbar för ett starkare försvar av Sverige?
Vi erbjuder dig ett spännande och omväxlande jobb inom ett område som är i ständig tillväxt. Här får du möjlighet att växa, utvecklas och bidra till en trygg och modern statlig verksamhet.
Om verksamheten
Vårt ansvar omfattar hela kedjan, från anläggningar och transmissions- och bärarnät till applikationer, servrar, datorer och sensorsystem. Arbetet sker på strategisk, operativ och taktisk nivå.
Systemenheten ansvarar för förvaltning av teknik och materiel i Försvarsmaktens fasta ledningsstödsystem, teknisk och infrastrukturell design samt arkitektur av den försvarsmaktsgemensamma informationsinfrastrukturen.
FMTIS Systemenhet har verksamhet på flera orter i landet och har ansvar för drift och underhåll för stora delar av Försvarsmaktens infrastruktur för kommunikation, radio, radar och IT-system. Systemenhetens uppgifter består i huvudsak att säkerställa att de tekniska systemen har den tillgänglighet som Försvarsmakten kräver.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet som systemingenjör innebär teknisk förvaltning av olika typer av kommunikationssystem exempelvis IP-Nät, Försvarets telenät, Radiolänkar mm.
Vi söker dig som vill arbeta med att vara sammanhållande för den övergripande planeringen, inriktning och uppföljningen av förvaltning av tekniska system.
Leda och eller delta i möten med Försvarets Materielverk, representanter från industrin m.fl
Delta i systemets hela livscykel från utveckling, införande till och med avveckling med fokus på vidmakthållande av funktion över tid
Planera, budgetera, beställa och följa upp förebyggande underhåll
Föreslå förbättringar och i vissa fall genomföra modifieringar och uppgraderingar
Remissgranska underhållsdokumentation
Huvuduppgiften är inte att arbeta direkt med tekniken utan fokus ligger på ledning av förvaltningen och de resurser som finns inom organisationen. Du måste ha teknisk förståelse och grundläggande teknisk kompetens, för att få specialister med djup teknisk kompetens att använda sina kunskaper i rätt riktning.
KRAV
Kvalifikationer
Högskoleutbildning eller motsvarande kompetens som är förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren anser som likvärdig inom ett eller flera områden inom IT/IP-nät/Radioteknik/Telekom/Teleteknik/Projektledning
Erfarenhet av utvecklings och/eller förvaltningsarbete inom IT/Telekom eller erfarenhet som arbetsgivaren anser vara likvärdiga
B-körkort manuell växellåda

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad och serviceinriktad, har lätt för att ta kontakt med människor och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du är en god lagkamrat samtidigt som du gärna tar initiativ och eget ansvar. Du har en god administrativ förmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet från arbete inom försvarssektorn (I försvarsmakten eller åt försvarsmakten) minst 5 år
Erfarenhet av/från Försvarets telenät eller nationell teleoperatör minst 5 år
Erfarenhet av IP-nät minst 5 år
Erfarenhet av radiolänk minst 5 år
Språkkunskaper i teknisk Engelska
Erfarenhet av projektledning
Erfarenhet av budgetering
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se/). Övrig information
Anställningsform är en tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Arbetsort är Halmstad. Tjänsteresor förekommer. Befattningen är civil. Sysselsättningsgrad heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen eller information om rekryteringsprocessen
Rekryterande chef: Sektionschef Kimmo Yliniemi
Fackliga företrädare
SACO Agneta Landqvist
OFR/S Martin Sparr
SEKO Matz Felix
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås via växeln: 019-39 35 00, (Växel)Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-20. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtisEn
anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
