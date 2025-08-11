Systemingenjör Radioteknik
2025-08-11
Vi söker en erfaren systemingenjör till ett långsiktigt uppdrag hos vår kund inom försvarsindustrin. Uppdraget rör tekniskt avancerade radiobaserade system med höga krav på tillförlitlighet och samverkan. Här arbetar du i projekt med både teknisk bredd och djup, och blir en del av ett kompetent team med fokus på innovation och leverans.
Om uppdraget
Som systemingenjör kommer du att bidra till utveckling och integration av tekniska systemlösningar inom områden som taktisk radio, satellitkommunikation och EMC. Arbetet innebär tvärfunktionellt samarbete över sektioner och projekt, och kräver både teknisk förståelse och förmåga att se till helheten i systemen.
Du får stöd av en erfaren mentor men förväntas samtidigt kunna ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter, fatta tekniska beslut och leverera kvalitativa resultat. Rollen passar dig som har ett starkt engagemang, är nyfiken på ny teknik och uppskattar att jobba i strukturerade men dynamiska miljöer.
Din Profil
Ingenjörsexamen (civilingenjör, högskoleingenjör) eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Tidigare erfarenhet av radiotekniska system, gärna kopplat till försvarsverksamhet
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt i projekt
En stark samarbetsförmåga och vilja att lära dig nya tekniska områden
Tekniska kompetenser förutom radio:
Övergripande systemarkitektur
Kravhantering mot kundanpassade och produktbaserade system
Kravtolkning
EMC
Systemutveckling
Produktutveckling
Satellitkommunikation
Taktisk radio
Integration, test och verifiering
Övrig information
Placeringsort: Arboga
Arbetsmodell: Hybrid (möjlighet att delvis arbeta på distans)
Säkerhetsprövning: Uppdraget kräver registerkontroll (RK) enligt säkerhetsskyddslagstiftningen
Medborgarskap: Svenskt medborgarskap är ett krav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
