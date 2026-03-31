Systemingenjör ledningssystem
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Systemingenjör ledningssystem hos vår kund.
Om uppdraget
Du kommer att bistå kundprojekt inom marina combat system med: - att upprätta eller uppdatera projektplaner för kravhantering - att i samarbete med teknisk projektledare: upprätta en databas med intressentkrav bryta ner dessa intressentkrav till enskilda system - att fördela nedbrutna krav till underleverantörer - att bistå verifierings- och acceptansansvariga med: att formulera acceptanskriterier för nedbrutna krav att ansätta verifieringstillfälle och -metod för krav samt i övrigt bistå kundprojekt och linje där det finns behov.
Önskad erfarenhet: - 3-7 års erfarenhet av produktledning - Mångårig erfarenhet från komplexa multinationella projekt - God Kunskap om kravhantering och relaterade verktyg - Ordningssinne - Mycket goda kunskaper i Svenska och Engelska
Heltid på plats i kundens lokaler. Urval av kandidater sker löpande. Mycket goda möjligheter till förlängning.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Övrig information Placeringsort: Stockholm
Startdatum: 2026-08-10
Slutdatum: 2027-10-01
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
