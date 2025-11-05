Systemingenjör inom Försvarsindustrin
Combitech AB / Datajobb / Karlskoga Visa alla datajobb i Karlskoga
2025-11-05
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Combitech AB i Karlskoga
, Örebro
, Karlstad
, Arboga
, Hagfors
eller i hela Sverige
Är du en senior systemingenjör som söker en ny utmaning? Hos Combitech i Karlskoga och Örebro får du chansen att sätta din expertis på prov och utforska din potential som Combitechkonsult. Du kommer att arbeta i teknikens framkant, ta dig an komplexa uppdrag inom försvars- och fordonsindustrin och bli en nyckelperson hos våra kunder. Hos oss får du möjlighet att växa i en företagskultur som främjar både personlig och professionell utveckling medan du bidrar till att utveckla framtidens teknik. Låter detta som en spännande möjlighet för dig?
Vad vi erbjuder
På Combitech satsar vi på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Det gör vi bland annat genom att satsa på din kompetensutveckling, göra det lätt för dig att kombinera jobbet med vardagen och andra schysta förmåner.
Inom vår division Systems Engineering söker vi ingenjörer som vill vara med och forma vår framtida inriktning. Här finns möjligheten att arrangera allt från AW-aktiviteter och hackathons till utbildningsprojekt och teambuilding aktiviteter. Det finns också utrymme att föreslå och organisera workshops och seminarier med ledande experter för att fördjupa teamets kompetens.
Utöver det tekniska arbetet finns också möjligheten att delta i affärsutveckling och utveckling av kundrelationer. Genom att aktivt bidra till att stärka våra partnerskap och identifiera nya affärsmöjligheter, kan seniora ingenjörer spela en central roll i vår fortsatta framgång. Vill du bidra till innovativa idéer och där samarbete står i fokus, är detta rätt plats. Tillsammans kan vi bygga en arbetsplats där varje ingenjör har möjlighet att växa och nå sin fulla potential.
Vad rollen innebär
Att arbeta som systemingenjör hos oss handlar om att kunna ta sig ann ett komplext uppdrag, där du blir en viktig kugge hos kunden. Du kommer få arbeta med helhetsåtagande gällande system och få dem att leverera det som kraven säger.
Arbetsuppgifterna kommer att bestå av att bryta ned krav på systemnivå, förstå hur de ingående delarna påverkas av krav inom ex elektronik, hydraulik, mekanik, mjukvara osv. Hjälpa till att ta fram arbetspaket och stötta verksamheten för att kunna identifiera risker som behöver åtgärdas hos kund. Uppdraget kan vara en hybridlösning och beroende på kompetens kan du bli en av de nyckelroller som vi letar efter som kan gå in och ta ett större helhetsgrepp. Våra kunder finns inom främst försvars- och fordonsindustrin.
Du kommer att utgå från vårt kontor i Karlskoga, med potential för uppdrag i Örebro och Karlstad, tjänsten kan antingen vara hos kund eller i in-house uppdrag.
Då tjänsten kan innebära arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Vad vi söker
Vi söker dig som har några års erfarenhet som systemingenjör och i grunden en utbildning inom området. Vi vill att du har arbetat med tekniska system, gärna komplexa, som innefattar många olika teknikdiscipliner. Du trivs med att ha en helhetsförståelse för system och dess ingående delar och vi tror att du har erfarenhet eller utbildning inom elektronik, mekanik, hydraulik eller programmering.
Du är en flexibel och handlingskraftig person som trivs med utmaningar och drivs av problemlösning. Naturligtvis tycker du om att prova på nya saker och har en god social förmåga. Goda kunskaper i svenska och engelska språket förutsätts både muntligt och skriftligt.
Kontaktperson: Johannes Svensson, 073-446 65 24
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_37861". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
(org.nr 556218-6790) Jobbnummer
9589944