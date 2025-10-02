Systemingenjör
Försvarsmakten / Datajobb / Karlskrona Visa alla datajobb i Karlskrona
2025-10-02
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Lessebo
eller i hela Sverige
Framtidens utmaningar och hot ställer nya krav på oss, vilket gör att Försvarsmakten är under omvandling och tillväxt. Vill du vara en av oss som jobbar för ett starkare försvar av Sverige?
Vi erbjuder dig ett spännande och omväxlande jobb inom ett område som är i ständig tillväxt. Här får du möjlighet att växa, utvecklas och bidra till en trygg och modern statlig verksamhet.
Om enheten
FMTIS har ett samlat ansvar för drift, underhåll och förvaltning av Försvarsmaktens tekniska ledningsstödsystem. Systemen stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Vårt ansvar omfattar hela kedjan, från anläggningar och transmissions- och bärarnät till applikationer, servrar, datorer och sensorsystem. Arbetet sker på strategisk, operativ och taktisk nivå.
Systemenheten ansvarar för förvaltning av teknik och materiel i Försvarsmaktens fasta ledningsstödsystem, teknisk och infrastrukturell design samt arkitektur av den försvarsmaktsgemensamma informationsinfrastrukturen. Systemenheten består av en enhetsledning, stab och fyra avdelningar omfattandes totalt ca 200 medarbetare fördelade på ca 15 orter i Sverige
FMTIS Systemenhet har verksamhet på flera orter i landet och har ansvar för drift och underhåll för stora delar av Försvarsmaktens infrastruktur för kommunikation, radio, radar och IT-system. Systemenhetens uppgifter består i huvudsak att säkerställa att de tekniska systemen har den tillgänglighet som Försvarsmakten kräver.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet som systemingenjör innebär teknisk förvaltning av olika typer av kommunikationssystem exempelvis Radiolänkar, Satkom, Försvarets telenät, IP-Nät mm.
Vi söker dig som vill arbeta med att vara sammanhållande för den övergripande planeringen, inriktning och uppföljningen av förvaltning av tekniska system.
• Leda och eller delta i möten med Försvarets Materielverk, representanter från industrin m.fl.
• Delta i systemets hela livscykel från utveckling, införande till och med avveckling med fokus på vidmakthållande av funktion över tid
• Planera, budgetera, beställa och följa upp förebyggande underhåll
• Föreslå förbättringar och i vissa fall genomföra modifieringar och uppgraderingar
• Remissgranska underhållsdokumentation
Huvuduppgiften är inte att arbeta direkt med tekniken utan fokus ligger på ledning av förvaltningen och de resurser som finns inom organisationen. Du måste ha teknisk förståelse och grundläggande teknisk kompetens, för att få specialister med djup teknisk kompetens att använda sina kunskaper i rätt riktning.
KRAV
Kvalifikationer
• Högskoleutbildning eller motsvarande kompetens inom (ett eller flera av) IT/Radioteknik/Nätverk/Telekom/Teleteknik
• Erfarenhet av utvecklings och/eller förvaltningsarbete inom IT/Telekom eller motsvarande
• B-körkortPubliceringsdatum2025-10-02Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad och serviceinriktad, har lätt för att ta kontakt med människor och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du är en god lagkamrat samtidigt som du gärna tar initiativ och eget ansvar. Du har god administrativ förmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet från arbete med teknisk tjänst inom försvarssektorn eller motsvarande minst 5 år
• Erfarenhet av/från Försvarets telenät eller nationell teleoperatör
• Erfarenhet av radiolänk och/eller frekvens- och tidssystem
• Språkkunskaper i teknisk Engelska
• Erfarenhet av projektledning
• Erfarenhet av Satcom
• Erfarenhet av säkerhetsprodukter som t.ex. brandväggar och kryptosystem
• Erfarenhet av IP-nät
• Erfarenhet av budgetering
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Vi erbjuder dig följande
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid, på våra egna träningsanläggningar eller där vi har avtal
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB
• Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättningÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Karlskrona.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Kimmo Yliniemi
Fackliga företrädare
SACO Agneta Landqvist
OFR/S Martin Sparr
SEKO Matz Felix
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås via växeln: 019-39 35 00 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-20. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9536372