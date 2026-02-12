Systemingenjör - Remote Tower Center till Luftfartsverket
2026-02-12
Är du nyfiken på ny teknik? Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Är du i början av din karriär och vill vara med och sikta högre med oss? Då är du välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld där säkerheten i luften är vår viktigaste uppgift.
Vi söker en Systemingenjör inom förvaltningen av RTC-system.
Vad är RTC-system?
RTC är ett system som möjliggör flygtrafikledning på distans. Traditionella befintliga flygplatssystem och tillförda kameratorn ute på flygplatserna är integrerade mot en gemensam central, Remote Tower Center (RTC).
Din roll
I rollen som Systemingenjör bidrar du aktivt i förvaltningen av Luftfartsverkets RTC-system och planerar tillsammans med dina kollegor olika förvaltningsaktiviteter som krävs för en stabil och säker systemdrift. Tjänsten kombinerar teknisk förståelse med många kontaktytor och passar dig som trivs i en koordinerande roll där du driver arbetet framåt och skapar struktur. Här får du dessutom möjlighet att arbeta med komplexa system som är avgörande för svensk samhällsviktig infrastruktur.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Planera och leda genomförandet av förvaltningsaktiviteter
* Medverka i framtagandet av funktionella förbättringar i befintligt system samt även nya versioner av hela systemet
* Delta i planering och prioritering av innehåll i system-releaser
* Samarbeta med operativt ansvarig personal och teknisk driftsorganisation
* Problemanalys av driftgående system
* Kommunikation med systemleverantörer
Deltaga vid revisioner av RTC-systemet, både vid interna kvalitetsrevisioner men även vid revisioner från extern tillsynsmyndighet (exempelvis Transportstyrelsen)
Vi söker dig som är högskole- eller civilingenjör inom datateknik eller liknande inriktning, alternativt har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
Du kan vara nyexaminerad eller har arbetat några år, dock är det viktigt att du har goda kunskaper i systemförvaltning och systemutveckling. Vi förutsätter att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift i både svenska och engelska. För denna tjänst måste du vara svensk medborgare.
För att vara framgångsrik i rollen värdesätter du samarbete och trivs med att komma med nya idéer för att bidra till att vi tillsammans kan fortsätta utvecklas. Du har en god analytisk förmåga och din proaktiva inställning och förmåga att snabbt anpassa dig till olika projekt kommer vara en värdefull tillgång i vårt team. Du är lyhörd för omgivningens behov och är bra på att strukturera ditt arbete. Du är en person som tar initiativ, ser möjligheter och har en naturlig talang för att skapa förtroende hos kollegor.
Har du även en positiv inställning, nära till skratt och uppskattar trevliga kollegor?
Ja då kommer du att trivas hos oss!
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på RTC Stockholm, Arlanda.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering samarbetar LFV med Experis.
LFV erbjuder goda anställningsvillkor, omfattande förmåner och goda utvecklingsmöjligheter.
Sista ansökningsdag är 2026-03-12.
Om LFV
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet.
