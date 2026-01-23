Systemförvaltare Scada-System - Telge Nät
Telge Nät AB / Datajobb / Södertälje Visa alla datajobb i Södertälje
2026-01-23
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Telge Nät AB i Södertälje
Välj Telge - här får du kombinera affärsmässighet med samhällsnytta och som medarbetare får du frihet under ansvar och möjlighet att påverka.
Så här säger Katarina Tano om rollen:
"Enheten Produktion och Distribution levererar våra produkter till invånarna i Södertälje och Nykvarn. Inom avdelningen ingår enheten VA som ansvarar för leverans av alla va-tjänster både inom Södertälje och Nykvarns kommuner."
Uppdrag och kompetenskrav
Som systemförvaltare förvaltar du våra SCADA-system inom el, fjärrvärme och VA. Du arbetar nära driftteknikerna och fungerar som länken mot våra centrala IT-funktioner. Du ansvarar för att systemen som styr och övervakar näten är tillgängliga, uppdaterade och säkra. Det innebär regelbunden kontakt med våra systemleverantörer. Du representerar avdelningen i ärenden och projekt som kräver samordning mellan flera avdelningar - ibland även olika företag. I samband med nätutbyggnader deltar du i projekten och bygger systembilder. Du felsöker när något inte fungerar, till exempel vid uppkopplingsproblem. Tjänsten innebär arbete med både hårdvara, mjukvara och människor. Kommunikation är en central del - både mellan system och mellan kollegor. En typisk dag kan du byta en trasig dataradio på förmiddagen och hjälpa en användare med inloggningen på eftermiddagen.
Ett starkt teknikintresse är viktigt. Utrustningen spänner över flera generationer, vilket ger ständigt nya utmaningar - ibland med teknik som behöver övertalas att fungera igen. Arbetet är varierat med både kontors- och fältinslag, till exempel felsökning i pump- eller fördelningsstationer. Ingen kan allt, så det är viktigt att du är bra på att beskriva problem för våra avtalsleverantörer.
Vi söker dig som har:
• En ingenjörsutbildning på högskola med någon form av data/system-inriktning eller likvärdigt.
• Flera års arbetslivserfarenhet inom yrket.
• God samarbetsförmåga och ett flexibelt förhållningssätt.
• Erfarenhet av system förvaltning inom OT-system.
• B-körkort.
Har du kunskaper om eller erfarenhet av Netcontrol SCADA-system; Ifix SCADA-system; Cactus SCADA-system, datakommunikation och nätverk; PLC programmering; Styr och regler är det meriterande.
Välj Telge
Inom Telge finns alla möjligheter för dig att själv forma din framtid. Här finns det plats att växa, både i sin yrkesroll och som människa. Telge är en arbetsplats med trygga anställningsvillkor. Du som anställd hos oss omfattas av kollektivavtal där viktiga saker som försäkringar och pension ingår.
Här får du mindre pussel och mer liv. Att ha balans mellan arbetslivet och den privata sfären är viktig för ett hållbart liv. Så långt det är möjligt har vi flexibla arbetstider där var och en styr över sin tid. Vi har en rad förmåner som friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling så att du kan växla in din lön mot extra tjänstepensionssparande.
Läs mer om några av våra medarbetare som valt Telge: Vi valde Telge
Mångfald inkludering och trygghet
Vi på Telge arbetar aktivt för mångfald och inkludering och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. En trygg och säker arbetsmiljö är vår högsta prioritet. Arbetspsykologiska tester ingår i våra rekryteringsprocesser till chefs- och specialisttjänster och vi genomför återkommande, slumpmässiga drogtester bland alla våra medarbetare.
Sista ansökningsdatum
15 februari 2026
Några frågor?
Vill du veta mer om tjänsten eller har frågor om rekryteringsprocessen? Då är det rekryterande chef Katarina Tano du ska kontakta, på 08-550 230 43. Fackliga kontakter är vision@telge.se
för Vision och Magnus Enderin för SACO, du når båda på 08-550 220 00.
Är du nyfiken på att läsa mer om oss?
Läs mer om oss som arbetsgivare: Jobba hos oss
Läs mer om Telge Nät Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telge Nät AB
(org.nr 556558-1757) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Telge Nät Kontakt
Enhetschef VA
Katarina Tano katarina.tano@telge.se 0855023043 Jobbnummer
9701755