Systemförvaltare
Lerums kommun, IT-enhet / Datajobb / Lerum Visa alla datajobb i Lerum
2026-05-29
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun, IT-enhet i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
IT-enheten är en central enhet inom Lerums kommun med 9 engagerade medarbetare som arbetar inom olika specialistfunktioner. Hela teamet har ett nära samarbete med hela förvaltningen för att säkerställa att IT-lösningar stödjer kommunens verksamheter på bästa sätt. Vi strävar efter att vara en innovativ och pålitlig partner som bidrar till kommunens utveckling och effektivitet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-29Arbetsuppgifter
IT-enheten söker en engagerad och tekniskt kunnig systemförvaltare som kommer ansvara för förvaltning och utveckling av flera av kommunens centrala system.
Som systemförvaltare på IT-enheten hos oss kommer du att ha ett varierande och utvecklande uppdrag. Du kommer stötta systemförvaltare ute i verksamheterna med kompetens inom IT. Du ansvarar för den tekniska delen av systemförvaltningen medan verksamheten ansvarar för den verksamhetsnära systemförvaltningen utifrån kommunens systemförvaltningsmodell.
Du kommer säkerställa att krav ställs och följs upp på systemleverantörer för att uppfylla gällande lagstiftningar. Här kommer du samarbeta med kollegor som är specialister inom informationssäkerhet och IT-säkerhet.
Du kommer arbeta nära kommunens externa IT-driftsleverantör som beställare/ kravställare men även som stöd i dialoger mellan verksamhet, IT-drift och systemleverantörer.
Du kommer driva införanden av tekniska lösningar men även förvalta och utveckla dem tillsammans med externa partners.Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning inom IT eller utbildning som vi bedömer likvärdig.
Du behöver ha en fördjupad kompetens inom IT med en stor förståelse för hur system är uppbyggda och dess komponenter, hur IT-miljöer byggs upp med nätverk, servrar och IT-säkerhet.
Du behöver vara lösningsorienterad och ha förmåga att hitta vägar framåt i komplexa utmaningar.
Det är också viktigt att du arbetar strukturerat och kan dokumentera ditt arbete på ett tydligt sätt. Därför är det av stor vikt att du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Arbetet kräver att du är bra på att kommunicera och kan skapa goda relationer med andra, både internt och externt. Du behöver vara lösningsfokuserad, målinriktad, pedagogisk och prestigelös.
Du är bekväm med att stå inför en större grupp människor och prata inom ditt expertisområde.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Ansökningstiden kan komma att förlängas.
I rollen kan du bli föremål för säkerhetsprövande samtal.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi vill främja en god arbetsmiljö där det går att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda e-legitimation i tjänsten för legitimering så som Freja organisations eID och BankID i t.ex. systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryterings kanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328565". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums Kommun
(org.nr 212000-1447)
Bagges Torg (visa karta
)
443 80 LERUM Arbetsplats
Lerums kommun, IT-enhet Kontakt
IT-chef
Daniel Nettby daniel.nettby@lerum.se 0736-84 10 76 Jobbnummer
9935087