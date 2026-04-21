Systemadministratör till Samhälls- och infrastrukturfunktionen
Jokkmokks kommun, Samhälls- och Infrastrukturfunktionen / Administratörsjobb / Jokkmokk Visa alla administratörsjobb i Jokkmokk
2026-04-21
, Gällivare
, Arjeplog
, Älvsbyn
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jokkmokks kommun, Samhälls- och Infrastrukturfunktionen i Jokkmokk
Jokkmokk är en kommun med siktet på framtiden!
Vi är en plats där gemenskap och ansvarstagande står i centrum, där dina kompetenser och idéer kan bli en del till att forma vägen framåt. Om du värdesätter en hög livskvalitet med nära till både natur och gemenskap, erbjuder Jokkmokk ett rikt kulturliv och prisvärda fritidsmöjligheter att uppleva.
Välkommen till en kommun som kombinerar driftighet och hjälpsamhet - här kan du vara med och skapa något nytt.
Vill du ha en viktig roll i hjärtat av Jokkmokks samhällsservice?
Nu söker vi en vikarierande systemadministratör till Samhälls- och infrastrukturfunktionen - en nyckelperson som bidrar till att vardagen fungerar för invånare, företag och kommunens verksamheter. Hos oss får du arbeta nära samhällsviktiga områden som vatten, avlopp och renhållning, samtidigt som du kan bidra till utvecklingen av våra tjänster.
Här finns ett starkt engagemang för utveckling, hållbarhet och service. Samhälls- och infrastrukturfunktionen består av fem enheter:
• Gatukontoret, VA och renhållning
• Fastighetskontoret
• Måltidsverksamhet
• Städverksamhet
• Praktisk Internservice
Tillsammans ansvarar vi för viktiga samhällsfunktioner och skapar förutsättningar för ett attraktivt Jokkmokk.
Arbetsuppgifter
Som administratör får du en central roll med ansvar för administrativa processer kopplade till främst vatten, avlopp, renhållning och andra tekniska verksamheter. Du arbetar både självständigt och i nära samverkan med kollegor inom kommunen.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Administration i verksamhetssystemet EDP
* Kundregister, abonnemang och anläggningsuppgifter
* Fakturering och debitering av VA-, renhållnings- och andra tjänster
* Kundservice och handläggning
* Fakturaunderlag, uppföljning och ekonomiska avstämningar
* Statistik och rapportering
* Stöd i ekonomiadministrativa frågor till verksamheten
* Medverkan i digitalisering, e-tjänster och utvecklingsarbete
* Övriga administrativa uppgifter inom funktionen vid behov
Tjänsten är viktig för att säkerställa kvalitet, service och stabila intäktsflöden i kommunens verksamheter.
Vi erbjuder dig:
* Ett meningsfullt arbete i en samhällsviktig verksamhet
* Engagerade kollegor och nära samarbete
* Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt
* Flexibel arbetstid enligt flextidsavtal
* Friskvårdsbidrag
* Livskvalitet nära natur och friluftslivKvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom administration, ekonomi eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
* kund- och ekonomiadministration
* fakturering och reskontra
* arbete i verksamhetssystem
* kommunal verksamhet
* EDP, Visma eller liknande system
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
* strukturerad och noggrann
* serviceinriktad och kommunikativ
* självgående och ansvarstagande
* lösningsorienterad och flexibel
* trygg i att hantera flera uppgifter samtidigt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken "Ansök här" och inte via e-post eller pappersformat.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser.
Löpande rekrytering sker under ansökningstiden.
Lönespannet för den här tjänsten är mellan 31 - 36 000 kr/månad. Vi tillämpar individuell lönesättning baserat på din erfarenhet och kompetens. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "59/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jokkmokks kommun
https://www.jokkmokk.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/
962 85 JOKKMOKK Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Jokkmokks kommun, Samhälls- och Infrastrukturfunktionen Kontakt
Chef Samhälls och Infrastrukturfunktionen
Erik Fagerström erik.fagerstrom@jokkmokk.se 0971-171 74
9867095