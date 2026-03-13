Systemadministratör till Information Support Gripen
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vill du vara med och forma nästa generations IT-miljö? Nu söker vi en systemadministratör till området Information Support inom affärsenheten Gripen, som vill arbeta med hela systemkedjan - från applikation och databas till serverplattform och framtida molnlösningar.
I den här rollen får du arbeta med komplexa system i en tekniskt avancerad miljö där du har verkligt inflytande över utvecklingen framåt. Du kombinerar stabil drift med förbättringsarbete och får möjlighet att utvecklas inom hybrid- och molnlösningar, i nära samarbete med både utveckling och verksamhet.
Du ansvarar för att lösningar från utvecklingsprojekt tas över i stabil och långsiktig drift, samtidigt som du driver modernisering av plattformen. Det här är en roll för dig som vill mer än att "hålla lamporna tända" - du vill förstå systemen på djupet, förbättra dem och vara med och forma hur framtidens IT-miljö ska se ut.
Din roll kommer att innefatta följande
* Drift och förvaltning av applikationer och servrar
* Installationer, uppdateringar, backup samt incident- och förändringshantering
* Problemanalys och kontinuerlig förbättring av drift och processer
* Samverkan med utveckling samt dokumentation och överlämning
* Utveckling mot hybrid- och molnmiljöer med fokus på automation och skalbarhet
Området Information Support ansvarar för att våra digitala informationslösningar mot verksamheten integrerat logistikstöd (ILS) fungerar stabilt, effektivt och långsiktigt hållbart. Våra system har ofta mycket lång livslängd och utvecklas kontinuerligt i takt med ny teknik Publiceringsdatum2026-03-13Profil
Vi söker dig som är ordningsam, tydlig och strukturerad i ditt arbetssätt. Samtidigt trivs du i en miljö där saker händer och där du ibland behöver sätta dig in i nya frågor. Med en nyfiken och analytisk inställning tar du dig gärna an problem, fördjupar dig i detaljer och arbetar systematiskt för att förstå orsaker och hitta lösningar. Du motiveras av att kontinuerligt utveckla din kunskap och kompetens.
Kravkompetenser:
*
God förståelse för hur applikation, databas och infrastruktur samverkar
*
Erfarenhet av incident- och problemhantering
*
Vana vid IT Service Management-processer
*
Förmåga att dokumentera och arbeta strukturerat
Meriterande:
*
Erfarenhet av systemadministration i större miljöer
*
SQL
*
Active Directory
*
Scripting och automation
* Erfarenhet av molnplattformar eller intresse av att utvecklas inom området
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
