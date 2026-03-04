System- och Nätverkstekniker inom Microsoft & Fortinet

It-Bemanning Sverige AB / Supportteknikerjobb / Stockholm
2026-03-04


Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos It-Bemanning Sverige AB i Stockholm, Solna, Botkyrka, Upplands Väsby, Norrköping eller i hela Sverige

System- och Nätverkstekniker
Vi söker nu en System- och Nätverkstekniker till en organisation med en modern IT-miljö där du får arbeta brett med infrastruktur, nätverk och Microsoftplattformen.
Miljön består till stor del av Microsoftbaserade lösningar tillsammans med Fortinet inom nätverk. System Center och Intune är centrala komponenter, tillsammans med virtualisering via Hyper-V och nätverksbaserade lagringslösningar.
I rollen kommer du arbeta både operativt och utvecklingsinriktat med drift, installationer och vidareutveckling av IT-miljön tillsammans med verksamheten och externa leverantörer.
Rollen kan även innebära beredskap och resor utomlands vid behov.

Publiceringsdatum
2026-03-04

Dina arbetsuppgifter
Drift och förvaltning av IT-infrastruktur

Installation och konfiguration av system och nätverk

Vidareutveckling av Microsoftplattformen

Arbete med Fortinet-baserade nätverkslösningar

Samarbete med interna team och externa leverantörer

Vi söker dig som har erfarenhet av
Fortinet / Fortigate

SD-WAN

Windows Server och Windows klientoperativsystem

Active Directory och certifikathantering

Exchange och Microsoft 365

Intune

PowerShell och scripting

Backuphantering, gärna Veeam

Meriterande är erfarenhet av:

Extreme Networks

Palo Alto

Hyper-V

Vi ser gärna att du har 3-5 års erfarenhet av liknande arbete, gärna i miljöer med höga krav på tillgänglighet och stabil drift.
Vem är du?
Du är en lösningsorienterad person med ett starkt tekniskt intresse. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, arbeta självständigt och samtidigt samarbeta nära med andra.
Eftersom rollen innebär många kontaktytor är det viktigt att du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Urval sker löpande. Tjänsten är en direktanställning hos kund, där IT-bemanning ansvarar för rekryteringsprocessen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7329134-1873652".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
IT-Bemanning Sverige AB (org.nr 556840-6028), https://jobb.itbemanning.se
Jakobsbergsgatan 7 (visa karta)
111 44  STOCKHOLM

Arbetsplats
IT-bemanning AB

Jobbnummer
9776868

Prenumerera på jobb från It-Bemanning Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos It-Bemanning Sverige AB: