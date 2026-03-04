System- och Nätverkstekniker inom Microsoft & Fortinet
System- och Nätverkstekniker
Vi söker nu en System- och Nätverkstekniker till en organisation med en modern IT-miljö där du får arbeta brett med infrastruktur, nätverk och Microsoftplattformen.
Miljön består till stor del av Microsoftbaserade lösningar tillsammans med Fortinet inom nätverk. System Center och Intune är centrala komponenter, tillsammans med virtualisering via Hyper-V och nätverksbaserade lagringslösningar.
I rollen kommer du arbeta både operativt och utvecklingsinriktat med drift, installationer och vidareutveckling av IT-miljön tillsammans med verksamheten och externa leverantörer.
Rollen kan även innebära beredskap och resor utomlands vid behov.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Drift och förvaltning av IT-infrastruktur
Installation och konfiguration av system och nätverk
Vidareutveckling av Microsoftplattformen
Arbete med Fortinet-baserade nätverkslösningar
Samarbete med interna team och externa leverantörer
Vi söker dig som har erfarenhet av
Fortinet / Fortigate
SD-WAN
Windows Server och Windows klientoperativsystem
Active Directory och certifikathantering
Exchange och Microsoft 365
Intune
PowerShell och scripting
Backuphantering, gärna Veeam
Meriterande är erfarenhet av:
Extreme Networks
Palo Alto
Hyper-V
Vi ser gärna att du har 3-5 års erfarenhet av liknande arbete, gärna i miljöer med höga krav på tillgänglighet och stabil drift.
Vem är du?
Du är en lösningsorienterad person med ett starkt tekniskt intresse. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, arbeta självständigt och samtidigt samarbeta nära med andra.
Eftersom rollen innebär många kontaktytor är det viktigt att du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift.
