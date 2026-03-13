Swedavia söker Chef Contact Center
2026-03-13
Vill du leda och utveckla en av flygplatsens viktigaste knutpunkter för kundkommunikation? Här möts realtid, teknik, kunddialoger och trafikflöden - och du står mitt i navet.
Contact Center ansvarar för Kundtjänst och Parkeringskundtjänst för alla Swedavias tio flygplatser. Här möter vi resenärer via telefon, mejl och digitala kontaktvägar och hjälper till med allt från reseinformation och servicefrågor till parkering, bokningar och betalningar. På Arlanda ansvarar Contact Center även för centralavisering (flygplatsutrop).
Vi söker en Chef för Contact Center som driver teamets utveckling, stärker kundupplevelsen och säkrar hög kvalitet i passagerarkommunikation - oavsett kanal. Du trivs där kundflödena aldrig sover och kommunikation i realtid är avgörande för upplevelse och trygghet.
Låter det intressant? Då kan den här rollen vara något för dig! Vad innebär rollen? Som Chef för Contact Center ansvarar du för att leda, utveckla och kvalitetssäkra en verksamhet som dagligen hanterar stora volymer kundkontakter via olika kanaler. Du kombinerar operativ närvaro med strategiskt utvecklingsfokus - säkerställer smidig drift här och nu, och driver långsiktiga förbättringar som stärker kundupplevelsen och effektiviserar arbetssätt.
Rollen ingår i Passenger Services ledningsgrupp, där du bidrar till helhet, samarbete och multikompetens som ett modernt arbetssätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: * Leda, coacha och utveckla teamet i en operativ miljö. * Säkerställa att vi möter mål för svarstider, tillgänglighet och kundnöjdhet. * Ansvara för planering, prioriteringar i realtid och resursoptimering. * Driva kontinuerligt förbättringsarbete baserat på data, kundinsikter och KPI:er. * Vidareutveckla digitala kontaktvägar och smartare processer. * Kvalitetssäkra rutiner, processer och informationsflöden. * Samverka med drift, kommunikation och Passenger Services för att skapa en helhet i kundresan. * Leda förändringsarbete och bidra till en kultur som präglas av ansvar, samarbete och lärande.
Vem är du? Vi söker dig som är: * En trygg och närvarande ledare med erfarenhet från kundintensiva och snabbrörliga verksamheter (t.ex. Contact Center, flygplats, tåg, kollektivtrafik, 1177, larmcentraler, kommunala kontaktcenter). * Trygg i tekniskt komplexa och systemintensiva kundärenden. * Van att fatta beslut i realtid och prioritera när mycket händer. * Datadriven, kommunikativ och med stark digital förståelse. * Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift. Vad erbjuder vi dig? En roll där du gör verklig skillnad - varje dag. Du får möjlighet att utveckla en verksamhet i ständig rörelse tillsammans med ett engagerat team, i en arbetsmiljö där professionalism och service står i centrum.
Ingen dag är den andra lik.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Veronica Hemström, veronica.hemstrom@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 29 mars, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Så ansöker du
