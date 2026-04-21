Svetsrobotoperatör.

2026-04-21


Är du en tekniskt intresserad person med erfarenhet av industriarbete och vill arbeta i en modern produktion? Nu söker vi en svetsrobotoperatör till ett väletablerat kundföretag i Ekenässjön.

Om tjänsten
Som svetsrobotoperatör kommer du att arbeta med övervakning och drift av svetsrobotar i produktionen. Du ansvarar för att säkerställa kvalitet, ställa maskiner, fylla på material samt utföra enklare underhåll och justeringar vid behov. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i produktionen.

Dina arbetsuppgifter
Drift och övervakning av svetsrobot

Påfyllning av material och detaljer

Kvalitetskontroller och mätning av produkter

Enklare programmering eller justering av robot (meriterande)

Felsökning och förebyggande underhåll

Truckkörning vid behov

Vi söker dig som
Har erfarenhet av industriarbete, gärna inom svets eller robotstyrd produktion

Har tekniskt intresse och god maskinvana

Kan läsa ritningar och förstå mått/kvalitet

Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad

Trivs med både självständigt arbete och teamwork

Meriterande
Erfarenhet som svetsrobotoperatör

Truckkort

Traverskort

Erfarenhet av MIG/MAG-svetsning

Om anställningen
Tjänsten är en hyrrekrytering vilket innebär att du inleder din anställning via Eterni med god möjlighet till övertag av kundföretaget..
Övrig information

Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR. Sök tjänsten via www.eterni.se. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare:
Mikael Fernqvist

mikael.fernqvist@eterni.se
0726-445115
Mattias Ekman

mattias.ekman@eterni.se
0701-975865
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
574 38  VETLANDA

Eterni Sweden AB/ Vetlanda

9867729

