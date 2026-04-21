Svetsrobotoperatör.
Är du en tekniskt intresserad person med erfarenhet av industriarbete och vill arbeta i en modern produktion
Svetsrobotoperatör till kundföretag i Ekenässjön
Är du en tekniskt intresserad person med erfarenhet av industriarbete och vill arbeta i en modern produktion? Nu söker vi en svetsrobotoperatör till ett väletablerat kundföretag i Ekenässjön.Publiceringsdatum2026-04-21Om tjänsten
Som svetsrobotoperatör kommer du att arbeta med övervakning och drift av svetsrobotar i produktionen. Du ansvarar för att säkerställa kvalitet, ställa maskiner, fylla på material samt utföra enklare underhåll och justeringar vid behov. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i produktionen.Dina arbetsuppgifter
Drift och övervakning av svetsrobot
Påfyllning av material och detaljer
Kvalitetskontroller och mätning av produkter
Enklare programmering eller justering av robot (meriterande)
Felsökning och förebyggande underhåll
Truckkörning vid behov
Vi söker dig som
Har erfarenhet av industriarbete, gärna inom svets eller robotstyrd produktion
Har tekniskt intresse och god maskinvana
Kan läsa ritningar och förstå mått/kvalitet
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs med både självständigt arbete och teamwork
Meriterande
Erfarenhet som svetsrobotoperatör
Truckkort
Traverskort
Erfarenhet av MIG/MAG-svetsning
Om anställningen
Tjänsten är en hyrrekrytering vilket innebär att du inleder din anställning via Eterni med god möjlighet till övertag av kundföretaget..
Övrig information
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR. Sök tjänsten via www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare:
Mikael Fernqvistmikael.fernqvist@eterni.se
0726-445115
Mattias Ekmanmattias.ekman@eterni.se
0701-975865
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
574 38 VETLANDA Arbetsplats
Eterni Sweden AB/ Vetlanda Kontakt
Mattias Ekman mattias.ekman@eterni.se Jobbnummer
9867729