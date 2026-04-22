Svetskoordinator
2026-04-22
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Som Svetskoordinator hos sektionen Welding Control har du ansvaret för att bestämma hur svetsar ska göras för att möta specificerade krav med hänsyn till svetsbarhetsproblem som kan uppstå i förhållande till materialen som används, processer och tillverkningstekniker. Detta inkluderar att säkerställa att rätt svetskvalitet uppnås och att föreskrifter, standarder, specifikationer och andra kundkrav är uppfyllda.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Svetsteknisk resurs för produktions- och underhållsprojekt
Framtagning av WPS, WPQR, pWPS, svetsprov
Hantering av svetsrelaterade avvikelser
Dokumentgranskning
Vi söker dig som trivs i en koordinerande roll där det är viktigt att samarbeta och skapa goda relationer. Vidare är du självgående och noggrann gällande att följa och hänvisa till de regelverk som råder.
Följande ser vi som krav
Erfarenhet av tung industri och svetsning av komplexa strukturer.
Förståelse för, och kunskap om, ISO 3834-serien och ISO 14731
Erfarenhet av felsökning av svetsrelaterade problem
Kunskap om relevanta väsentliga svetsarbeten och relaterade uppgifter
Teoretiska kunskaper till en nivå som är relevant för tillverkaren
Minst IWS-utbildning
Har du utöver detta kunskaper i Weldeye för hantering av WPS, WPQR, certifikat och avvikelser är det meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793)
Styrmansgatan 1 (visa karta
)
371 30 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB caroline.persson@saabgroup.com Jobbnummer
9868490