Svetsare sökes

Lemont AB / Svetsarjobb / Ludvika
2025-08-29


Vi söker ett antal svetsare till vår svetsverkstad i Nyhammar. Utbildning ett krav, erfarenhet är meriterande.
Svetsprov innan anställning. Vid frågor om tjänsten ring: Kent-Ove Nauklèr 070-6200423
Visstidsanställning som kan leda till tillsvidareanställning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Skicka ansökan till annika@lemont.se
E-post: annika@lemont.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svetsare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lemont AB (org.nr 556576-3447)

Kontakt
Produktionsledare
Kent-Ove Nauklèr
070-6200423

Jobbnummer
9483027

