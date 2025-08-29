Svetsare sökes
2025-08-29
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige
Vi söker ett antal svetsare till vår svetsverkstad i Nyhammar. Utbildning ett krav, erfarenhet är meriterande.
Svetsprov innan anställning. Vid frågor om tjänsten ring: Kent-Ove Nauklèr 070-6200423
Visstidsanställning som kan leda till tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Skicka ansökan till annika@lemont.se
E-post: annika@lemont.se Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lemont AB
Kontakt
Produktionsledare
Kent-Ove Nauklèr 070-6200423 Jobbnummer
