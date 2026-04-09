Svetsare
2026-04-09
Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Vi söker nu en självgående svetsare till en av våra kunder i Falkenberg. Vi ser gärna att du som söker bor i närområdet då tjänsten är tänkt att gå över i anställning hos kund efter inhyrningen.
Du kommer svetsa tryckkärl och tankar inne på verkstad. Arbetet kommer utföras med MIG/MAG och TIG svetsning utefter ritning.
Vi ser att du har några års erfarenhet av svetsning, kan arbeta självständigt och är nogrann i ditt arbete.
Önskad starttid: omgående
Arbetstider: dagtidOm företagetProfil
Krav:
• Några års erfarenhet av svetsning
• Arbetat i rostfritt material
• Ritningsläsning
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Melisa Mesinovic melisa.mesinovic@ikett.com Jobbnummer
9843748