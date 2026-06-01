Junior Verksamhetsutvecklare inom flygteknik
2026-06-01
Publiceringsdatum2026-06-01Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kommer in i ett viktigt skede där en ny yrkeshögskoleutbildning inom flygteknik ska byggas upp från grunden. Fokus ligger på att ta fram ett komplett och kvalitetssäkrat utbildningsinnehåll för B1.1, med rätt struktur, rätt dokumentation och löpande avstämningar mot myndighetskrav. Du arbetar i en miljö där utbildning, flygteknik och regelverk möts, och där din kunskap blir avgörande för att få helheten på plats inför Transportstyrelsens granskning. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera verksamhetsutveckling med djup specialistkunskap inom flygteknisk utbildning.
ArbetsuppgifterDu driver arbetet med att ta fram utbildningens innehåll för en B1.1-utbildning inom flygteknik.
Du utvecklar undervisningsmaterial, teoretiska och praktiska moment samt provfrågor för utbildningens moduler.
Du tar fram arbetskort, korsreferenslista mellan moduler och syllabus samt bidrar i arbete kopplat till MTOE.
Du säkerställer att upplägg och innehåll ligger i linje med EASAs regelverk och Part-147.
Du stämmer löpande av med utbildningens ledningsgrupp för att förankra innehåll, struktur och kvalitet.
Du bidrar till innehåll inom områden som aerodynamik, digitalteknik och flyginstrument, elektronik, ellära, flyglagstiftning, flygplanslära, flygteknisk fysik, flygteknisk matematik, underhållsteknik, gasturbinmotorer, materiallära, mänskliga faktorer, propeller, LIA och examensarbete.
Du är med och tar fram underlag som successivt kan lämnas in till Transportstyrelsen.
KravDu har god kännedom om EASAs regelverk och minst 2 års erfarenhet.
Du har erfarenhet av Part-147.
Du har erfarenhet av minst en godkänd tillträdeskontroll av Transportstyrelsen.
Du har genomfört två eller fler verksamhetskontroller enligt Part-147 av Transportstyrelsen.
Du har god samarbetsförmåga och arbetar transparent och pålitligt.
MeriterandeDu har erfarenhet av tidigare konsultuppdrag.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
