Svetsare
Tjädertuppen Svets & Konsult AB / Svetsarjobb / Piteå Visa alla svetsarjobb i Piteå
2025-11-01
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tjädertuppen Svets & Konsult AB i Piteå
Tjädertuppen Svets & Konsult är ett ungt företag på frammarsch. Med utgångspunkt Piteå är vi verksamma i Norr- och Västerbotten där vi främst hjälper andra entrepenörer med svetsning. Efter en ökad efterfrågan på våra tjänster så söker vi nu ytterligare en svetsare till vårat gäng.
Du erbjuds
• En möjlighet att vara med och forma hur Vi arbetar och vilka Vi är.
• Utvecklingsmöjligheter via eget ansvar och stort förtroende.
• En trevlig och familjär arbetsplats med erfarna och positiva kollegor.
• Lön efter förmåga - är du bra ska du tjäna bra.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Svetsning
• Mekjobb
Sekundära arbetsuppgifter
• Kvalificerade armar- och bentjänster Publiceringsdatum2025-11-01Profil
För att lyckas i rollen hos oss så är det viktigt att du är en person som lägger stor stolthet i det arbete du utför och har en god arbetsmoral. Du behöver kunna arbeta både självständigt och i samarbete med andra. Vidare behöver du vara en positiv person som är lösningsfokuserad och flexibel. Du måste även vara prestigelös och kunna arbeta med annat än svetsning när uppdraget så kräver. Kvalifikationer
• Relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom svetsning
• Erfarenhet av TIG- och MIG/MAG- samt pinne
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av industriarbete
• Vana att arbeta och sova borta
Vi undanber kontakt från rekryteringsfirmor då vi avser sköta rekryteringsprocessen själva. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: Kevin@tjadertuppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svetsare". Arbetsgivare Tjädertuppen Svets & Konsult AB
(org.nr 559492-9258) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kevin Rathod kevin@tjadertuppen.se 070-286 27 73 Jobbnummer
9584351