Sveriges roligaste extraarbete
Himmelriket i Sverige AB / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
2026-01-26
Är du social, utåtriktad och gillar att inspirera andra till MER lust, njutning och passion i deras vardag? Har du ett intresse för sex & samlevnadsfrågor? Då är det kanske dig vi söker. Nu behöver vi förstärka vårt team och söker därför dig som bor i eller i närheten av Linköping. I tjänsten förekommer resor på några mil.
Vi vill att du som söker:
• vill inspirera andra till MER lust, njutning och passion i deras vardag.
• gillar att sälja och skapa resultat
• har ett öppet sinne och intresse för produkterna vi marknadsför.
• är social och mån om att vårda dina kundkontakter.
• är självgående och ansvarsfull.
• har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
• har tillgång till Internet och grundläggande datakunskaper.
• har körkort och bil.
Som konsulent besöker du grupper av nyfikna och förväntansfulla tjejer/killar och par för att i en trevlig miljö informera och visa våra spännande produkter som alla får klämma på. Intresset brukar vara mycket stort och ge upphov till en hel del fniss, skratt och intressanta diskussioner. Efter demonstrationen tas beställningarna upp i enskilt rum där du även svarar på frågor och hjälper kunderna att hitta de produkter som bäst passar dem.
Ett homeparty tar i snitt tre timmar. Vi vill att du har möjlighet att arbeta vid minst två tillfällen per månad, främst fredag- & lördagskvällar, då vi har som störst efterfrågan dessa dagar.
En anledning till Himmelrikets framgång är våra goda arbetsvillkor.
• Välj själv när du vill arbeta
• Du arbetar som anställd (och slipper därmed vara återförsäljare med eget företag).
• Koncentrera dig på att genomföra partyn. Vi levererar, tar betalt, sköter kundservice m.m.
• Inga förkunskaper krävs. Du får internutbildning.
• Vi förser dig med ett fullstort produktpaket med 40-50 produkter att visa på dina homepartyn
• Du har en bra grundprovision och får höjningar och påfyllning av produkter med jämna mellanrum.
Välkommen in med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: jobb@himmelriket.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ny i teamet". Arbetsgivare Himmelriket i Sverige AB
(org.nr 559102-6793) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9704254