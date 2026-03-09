Sveriges ledande tryckerikedja söker storformatsoperatör
2026-03-09
Sveriges ledande tryckerikedja söker storformatsoperatör till centrala Stockholm
JustNu - en ledande aktör med stora ambitioner
JustNu är Sveriges främsta tryckerikedja med verksamheter över hela landet och en tydlig vision: att bli Nordens största grafiska aktör. Sedan 1971 har vi varit en stabil och uppskattad partner på den grafiska marknaden, kända för hög kvalitet och snabba leveranser.
Hos oss möts du av en öppen och inkluderande företagskultur där varje medarbetare spelar en viktig roll i vår gemensamma framgång.
Vårt fokus ligger alltid på kunden. Genom lokal närvaro, personligt bemötande och leveranser med hög precision bygger vi långsiktiga relationer med våra kunder.
Kreativ arbetsplats i centrala Stockholm
På vår enhet i centrala Stockholm möts kundmottagning, expo och produktion i en inspirerande miljö. Här arbetar vi med storformat, digitaltryck och efterbehandling i nära samarbete.
Som en del av den framgångsrika JustNu-kedjan ingår du i ett starkt nätverk av kollegor över hela landet. Arbetsplatsen präglas av kreativitet, engagemang och ambition - en miljö där du får möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
En nyckelroll i produktionen
Som storformatsoperatör ansvarar du för produktion av affischer, dekaler, skyltar, rolluper och andra visuella produkter i storformat. Du planerar och driver arbetsflödet framåt samt säkerställer att rätt material finns tillgängligt.
Rollen innebär delaktighet i hela processen - från offert och planering till leverans av färdiga produkter.
För dig som gillar tempo och variation
Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och vill utvecklas tillsammans med oss. Du trivs i en dynamisk miljö där varje dag bjuder på nya uppdrag och kreativa lösningar.
Du har förmågan att hantera flera uppgifter parallellt, prioritera smart och skapa struktur i ett högt tempo. Din flexibilitet och ditt driv bidrar till ett effektivt arbetsflöde och hög kvalitet i leveranserna.
Är du den vi söker?
Vi ser gärna att du har erfarenhet från den grafiska branschen med fokus på storformatsproduktion. Erfarenhet av prepress och trycksaksproduktion är meriterande. Kunskap i Adobe CS/CC är också ett stort plus.
Tjänsten i korthet
• Tillsvidareanställning med start så snart som möjligt
• Lön enligt kollektivavtal
• Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Ansök idag
Känner du igen dig i beskrivningen och vill bli en del av JustNu?
Skicka ditt CV och en kort presentation av dig själv till:ansokan@justnu.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Storformatsoperatör".
Detta är ett heltidsjobb.
JustNu AB
(org.nr 556671-1924)
Brahegatan 38 (visa karta
)
114 37 STOCKHOLM Arbetsplats
JustNu Stockholm Jobbnummer
9785687